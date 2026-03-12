Monster Hunter Stories 3: Alle 134 Monster und ihre Unterarten im Überblick

Hier erfahrt ihr, wie viele große Monster es im dritten Ableger der Monster Hunter Stories-Reihe gibt und wo ihr sie findet.

Myki Trieu
12.03.2026 | 17:00 Uhr

In Monster Hunter Stories 3 erwarten euch ein Haufen bekannter Gesichter. (© Capcom) In Monster Hunter Stories 3 erwarten euch ein Haufen bekannter Gesichter. (© Capcom)

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung
Eine große Anzahl an Monstern zu entdecken
Was Monsties sind und wie ihr sie bekommt
Invasive Monster und warum sie so wichtig sind
Versteckte Unterarten freischalten
2
Monster Hunter Stories 3: Alle 22 Monster in Azuria im Überblick
Alle 23 Monster und ihre Unterarten, die ihr in der Umgebung von Azuria finden könnt
3
Monster Hunter Stories 3: Alle 23 Monster im Wald von Canalta im Überblick
Alle 23 Monster und ihre Unterarten, die ihr in der Umgebung von Canalta finden könnt
4
Monster Hunter Stories 3: Alle 29 Monster in Tarkuan im Überblick
Alle 29 Monster und ihre Unterarten, die ihr in der Umgebung von Tarkuan finden könnt
5
Monster Hunter Stories 3: Alle 24 Monster in Serathis im Überblick
Alle 24 Monster und ihre Unterarten, die ihr in der Umgebung von Serathis finden könnt
6
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Rathian-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Rathian und alle ihre Unterarten frei
7
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Lagiacrus-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Lagiacrus und alle seine Unterarten frei
Bedingungen für Lagiacrus:
Bedingungen für Elfenbein-Lagiacrus:
8
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Astalos-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Astalos und seine Unterart frei
9
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Yian Garuga-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Yian Garuga und seine Unterart frei
10
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Mizutsune-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Mizutsune und seine Unterart frei 
11
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Nargacuga-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Nargacuga und alle seine Unterarten frei
12
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Tigrex-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Tigrex und alle seine Unterarten frei
13
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Diablos-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Diablos, Schwarze Diablos und alle Unterarten frei
14
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Glavenus-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Glavenus und alle seine Unterarten frei
15
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Zinogre-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Zinogre und alle seine Unterarten frei
16
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Barioth-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Barioth und alle seine Unterarten frei
17
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Rathalos-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Rathalos und alle seine Unterarten frei

In Monster Hunter Stories 3 gibt es eine Vielzahl an Monstern zu entdecken, zu sammeln und zu bekämpfen – insgesamt warten über 100 kleine und große Kreaturen auf euch. Wir listen alle großen Monster sowie ihre Fundorte auf und verraten euch, wo ihr ihre versteckten Unterarten und alle invasiven Spezies findet.

Spoilerwarnung! Sowohl in der folgenden Übersicht als auch in den nächsten Abschnitten befinden sich Spoiler zu den Monstern im Spiel.

Monster nach Regionen:

Alle Monster mit versteckten Unterarten:

Video starten 2:15 Monster Hunter Stories 3 wurde für Switch 2 enthüllt und sieht im ersten Trailer fantastisch aus

Eine große Anzahl an Monstern zu entdecken

In Monster Hunter Stories 3 gibt es insgesamt 134 Monsterarten für euch zu entdecken oder zu bekämpfen. Dazu gehören sowohl kleine als auch große Kreaturen und ihre Unterarten, die ihr in der Wildnis oder auf andere Wegem antreffen könnt. 91 von ihnen könnt ihr als Partner-Monster (Monstie) bekommen.

Was Monsties sind und wie ihr sie bekommt

Bevor es mit der Liste losgeht, erklären wir euch kurz, was es mit den Monsties auf sich hat und wie ihr sie bekommt. Als Monsties werden die Monster bezeichnet, die ihr aus Eiern ausbrütet und die euch als Partner-Monster begleiten.

Wenn ihr ein bestimmtes Monster eurem Team hinzufügen wollt, müsst ihr zunächst das dazugehörige Ei in einer sogenannten Eierhöhle in der Wildnis finden. Dort wartet ein Nest mit mehreren Eiern – schnappt euch eines und bringt es sicher aus der Höhle.

Danach könnt ihr es im Lager ausbrüten und das Monster eurem Team als Monstie hinzufügen.

Monster Hunter Stories 3 im Test: Mein erster GOTY-Kandidat 2026
von Myki Trieu
20 Stunden gespielt: Monster Hunter Stories 3 ist für mich jetzt schon ein GOTY-Kandidat – und ich bin immer noch im ersten Kapitel
von Myki Trieu

Invasive Monster und warum sie so wichtig sind

Auf eurer Erkundungstour durch die verschiedenen Regionen trefft ihr auch auf invasive Monster, die den Lebensraum anderer Arten bedrohen. Um in der Wildnis die Eier bestimmter gefährdeter Monster finden zu können, müsst ihr zunächst das invasive Monster besiegen.

Im Vergleich zu normalen Kämpfen gelten dabei besondere Bedingungen. Einen ausführlichen Guide zu den einzelnen invasiven Monstern verlinken wir hier, sobald er verfügbar ist.

Versteckte Unterarten freischalten

Zu einigen Monstern gibt es außerdem versteckte Unterarten, die so nicht in der Wildnis vorkommen und sich nur über die Habit-Restauration plus den dazugehörigen Ökosystem-Rang freischalten lassen.

Dafür müsst ihr lediglich Eier des jeweiligen Monsters finden, sie ausbrüten und die Kreaturen anschließend über die Habit-Restauration wieder freilassen, um ihren Ökosystem-Rang zu erhöhen.

Die genauen Freischaltbedingungen der Unterarten sowie die vollständige Liste aller Monster jeder Region findet ihr auf den nächsten Seiten.

1 von 17

nächste Seite

1
Einleitung
Eine große Anzahl an Monstern zu entdecken
Was Monsties sind und wie ihr sie bekommt
Invasive Monster und warum sie so wichtig sind
Versteckte Unterarten freischalten
2
Monster Hunter Stories 3: Alle 22 Monster in Azuria im Überblick
Alle 23 Monster und ihre Unterarten, die ihr in der Umgebung von Azuria finden könnt
3
Monster Hunter Stories 3: Alle 23 Monster im Wald von Canalta im Überblick
Alle 23 Monster und ihre Unterarten, die ihr in der Umgebung von Canalta finden könnt
4
Monster Hunter Stories 3: Alle 29 Monster in Tarkuan im Überblick
Alle 29 Monster und ihre Unterarten, die ihr in der Umgebung von Tarkuan finden könnt
5
Monster Hunter Stories 3: Alle 24 Monster in Serathis im Überblick
Alle 24 Monster und ihre Unterarten, die ihr in der Umgebung von Serathis finden könnt
6
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Rathian-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Rathian und alle ihre Unterarten frei
7
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Lagiacrus-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Lagiacrus und alle seine Unterarten frei
Bedingungen für Lagiacrus:
Bedingungen für Elfenbein-Lagiacrus:
8
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Astalos-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Astalos und seine Unterart frei
9
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Yian Garuga-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Yian Garuga und seine Unterart frei
10
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Mizutsune-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Mizutsune und seine Unterart frei 
11
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Nargacuga-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Nargacuga und alle seine Unterarten frei
12
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Tigrex-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Tigrex und alle seine Unterarten frei
13
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Diablos-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Diablos, Schwarze Diablos und alle Unterarten frei
14
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Glavenus-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Glavenus und alle seine Unterarten frei
15
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Zinogre-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Zinogre und alle seine Unterarten frei
16
Monster Hunter Stories 3: Die versteckte Barioth-Unterart und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Barioth und alle seine Unterarten frei
17
Monster Hunter Stories 3: Alle versteckten Rathalos-Unterarten und wie ihr sie freischaltet
So schaltet ihr Rathalos und alle seine Unterarten frei
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Genre: Rollenspiel

Release: 13.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 3 Tagen

Monster Hunter Stories 3 im Test: Mein erster GOTY-Kandidat 2026

vor einem Monat

20 Stunden gespielt: Monster Hunter Stories 3 ist für mich jetzt schon ein GOTY-Kandidat – und ich bin immer noch im ersten Kapitel

14.10.2025

In Monster Hunter Stories 3 kommt es zu einem großen Konflikt zweier Königreiche
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Ein fast vergessener Handy-Titan sorgt für einen Preis-Leistungs-Erdrutsch bei den Amazon Frühlingsangeboten!

vor 56 Minuten

Ein fast vergessener Handy-Titan sorgt für einen Preis-Leistungs-Erdrutsch bei den Amazon Frühlingsangeboten!
Cyberpunk ist näher als du denkst - abgefahrene Brille zeigt dir meterbreite Monitore direkt vor deinen Augen!

vor einer Stunde

Cyberpunk ist näher als du denkst - abgefahrene Brille zeigt dir meterbreite Monitore direkt vor deinen Augen!
Open-World-Spiel für 10€: Diesen bildschönen PS5-Geheimtipp gibts jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis!

vor 2 Stunden

Open-World-Spiel für 10€: Diesen bildschönen PS5-Geheimtipp gibt's jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis!
LEGO End Of Life: Diese Sets könnten in 5 Jahren viel mehr wert sein - bald sind sie weg!

vor 3 Stunden

LEGO End Of Life: Diese Sets könnten in 5 Jahren viel mehr wert sein - bald sind sie weg!
mehr anzeigen