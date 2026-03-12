Monster Hunter Stories 3: Alle 134 Monster und ihre Unterarten im Überblick

In Monster Hunter Stories 3 erwarten euch ein Haufen bekannter Gesichter. (© Capcom)

In Monster Hunter Stories 3 gibt es eine Vielzahl an Monstern zu entdecken, zu sammeln und zu bekämpfen – insgesamt warten über 100 kleine und große Kreaturen auf euch. Wir listen alle großen Monster sowie ihre Fundorte auf und verraten euch, wo ihr ihre versteckten Unterarten und alle invasiven Spezies findet.

Spoilerwarnung! Sowohl in der folgenden Übersicht als auch in den nächsten Abschnitten befinden sich Spoiler zu den Monstern im Spiel.

Monster nach Regionen:

Alle Monster mit versteckten Unterarten:

Eine große Anzahl an Monstern zu entdecken

In Monster Hunter Stories 3 gibt es insgesamt 134 Monsterarten für euch zu entdecken oder zu bekämpfen. Dazu gehören sowohl kleine als auch große Kreaturen und ihre Unterarten, die ihr in der Wildnis oder auf andere Wegem antreffen könnt. 91 von ihnen könnt ihr als Partner-Monster (Monstie) bekommen.

Was Monsties sind und wie ihr sie bekommt

Bevor es mit der Liste losgeht, erklären wir euch kurz, was es mit den Monsties auf sich hat und wie ihr sie bekommt. Als Monsties werden die Monster bezeichnet, die ihr aus Eiern ausbrütet und die euch als Partner-Monster begleiten.

Wenn ihr ein bestimmtes Monster eurem Team hinzufügen wollt, müsst ihr zunächst das dazugehörige Ei in einer sogenannten Eierhöhle in der Wildnis finden. Dort wartet ein Nest mit mehreren Eiern – schnappt euch eines und bringt es sicher aus der Höhle.

Danach könnt ihr es im Lager ausbrüten und das Monster eurem Team als Monstie hinzufügen.

Invasive Monster und warum sie so wichtig sind

Auf eurer Erkundungstour durch die verschiedenen Regionen trefft ihr auch auf invasive Monster, die den Lebensraum anderer Arten bedrohen. Um in der Wildnis die Eier bestimmter gefährdeter Monster finden zu können, müsst ihr zunächst das invasive Monster besiegen.

Im Vergleich zu normalen Kämpfen gelten dabei besondere Bedingungen. Einen ausführlichen Guide zu den einzelnen invasiven Monstern verlinken wir hier, sobald er verfügbar ist.

Versteckte Unterarten freischalten

Zu einigen Monstern gibt es außerdem versteckte Unterarten, die so nicht in der Wildnis vorkommen und sich nur über die Habit-Restauration plus den dazugehörigen Ökosystem-Rang freischalten lassen.

Dafür müsst ihr lediglich Eier des jeweiligen Monsters finden, sie ausbrüten und die Kreaturen anschließend über die Habit-Restauration wieder freilassen, um ihren Ökosystem-Rang zu erhöhen.

Die genauen Freischaltbedingungen der Unterarten sowie die vollständige Liste aller Monster jeder Region findet ihr auf den nächsten Seiten.