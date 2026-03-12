Geniale Idee: Neue Gaming-Maus lässt sich auseinandernehmen und funktioniert dann als Controller

Die Phase-Maus von Pixelpaw Labs lässt sich auseinandernehmen und als zweigeteilter Controller nutzen.

Die Nintendo Switch und ihr Hybrid-Ansatz samt abnehmbaren Controllern dürfte diese Idee hier vermutlich maßgeblich inspiriert haben. Und sie wirkt ähnlich cool: Ihr könnt die Phase-Maus einfach auseinandernehmen und dann wie bei den Joy-Cons der Switch als Controller nutzen.

Neue Gaming-Maus ist gleichzeitig auch ein Controller und die Idee ist richtig gut

Insbesondere für unterwegs ist diese Herangehensweise wirklich praktisch. Wenn ihr mit einem Laptop reist und nicht sicher seid, ob ihr wirklich zusätzlich zu eurer Maus auch noch einen Controller einpacken wollt, könnt ihr euch die Überlegungen jetzt sparen.



Die Idee namens Phase vereint beides in sich. Zusammengefügt wird das Teil einfach als ganz normale Maus verwendet, die sich durchaus sehen lassen kann.

Soll heißen: Die Maus kann entweder über Bluetooth oder eine 2,4 GHz-Wireless-Verbindung mit besonders niedriger Latenz an Windows-, Linux- oder MacOs-Geräte sowie mobile Plattformen aka iOS, Android und ChromeOS angeschlossen werden.

Die 18 Input-Möglichkeiten sollen sich nach Herzenslust an die persönlichen Vorlieben anpassen lassen und im Inneren werkelt ein optischer Sensor mit 16.000 DPI sowie einer 1.000 Hz-Polling-Rate. Der Akku hält angeblich bis zu 72 Stunden lang, außerdem sollen drei Geräte gleichzeitig gekoppelt werden können.

Sieht aus wie eine ganz normale Maus, ist aber weit mehr als das.

Der Clou an dem Gerät ist aber natürlich die Möglichkeit, aus dieser Maus einfach einen zweigeteilten Controller zu machen. Der verfügt über zwei Analogsticks, Trigger und diverse Knöpfe, so wie ihr es von allen anderen Drückern auch kennt. Zusätzlich gibt es auch noch eine PixelPlay-Companion-App.

So sieht das dann aus:

Alles da, was man braucht: Der Phase-Controller verfügt auch über Schultertasten und Trigger.

Wer will, kann sich dazu auch gleich noch einen sogenannten Phasegrip bestellen. Damit lassen sich die beiden Controllerteile einfach an einem Smartphone befestigen, um es in eine Art Spiele-Handheld zu verwandeln.

Wann kommt's, was kostet's?

Pixelpaw Labs will den Phase-Controller beziehungsweise die -Maus laut einem TweakTown-Bericht mit Hilfe einer Kickstarter-Kampagne pushen. Von diesem Crowdfunding-Vorstoß fehlt aktuell aber noch jede Spur.

Dafür könnt ihr die ungewöhnliche Mischung aus Maus und Controller aber einfach schon auf der offiziellen Webseite des Unternehmens vorbestellen. Entweder allein (dann kostet es um die 115 Dollar, der für später offiziell geplante Preis liegt aber bei 159 US-Dollar) oder mit dem Phasegrip (dann sind es 140 beziehungsweise 188 US-Dollar).

Ihr könnt mit einer Vorbestellung also theoretisch etwas sparen – vorausgesetzt, der Phase-Launch klappt wirklich wie geplant und die Preise bleiben, wie sie sind. Das geschätzte Auslieferungsdatum wird aktuell mit "Dezember 2026 bis Januar 2027" angegeben.

Aktuell steht natürlich auch noch in den Sternen, wie gut Controller und Maus dann wirklich funktionieren und wie sie verarbeitet sind, die Idee wirkt aber bestechend.

Wie gefällt euch der Mix aus Controller und Maus?