MHW Iceborne: Das beste Crossover-Event kommt noch diesen Monat zurück

Monster Hunter World- und Horizon Zero Dawn-Fans dürfen sich auf ein erneutes Crossover-Event freuen. Auch in Iceborne könnt ihr wieder Waffen im Look von Horizon Zero Dawn ergattern. Zumindest, wenn ihr auf der PS4 spielt: Die Kooperationsquest bleibt wie Horizon Zero Dawn selbst den PlayStation-Spielern vorbehalten.

Monster Hunter World & Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds trifft auf Iceborne

Das passt perfekt: Sowohl Iceborne als auch The Frozen Wilds sind frostige Erweiterungen, die ihre jeweiligen Hauptspiele um einige eisige Gegenden vergrößern. Da bereits das erste Crossover-Event der Originale auf Begeisterung bei den Fans stieß, liegt eine Neuauflage zu den Erweiterungen natürlich auf der Hand.

Bald geht's los: Auf Phase 1 der Kooperationsquest müsst ihr nicht mehr lange warten. Der erste Teil des Crossover-Events steht noch diesen Monat an und startet am 22. November um 0:00 Uhr. Das Ganze läuft dann bis zum 9. Januar 2020. Der zweite Teil aka Phase 2 startet im Dezember.

Das steckt drin: Im Crossover-Event von Iceborne und Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds könnt ihr euch das Leichte Bogengewehr craften, das auf Aloys Sturmschleuder-Prototyp basiert. Zusätzlich gibt es einen neuen Anhänger, mit dem ihr eure Waffen verzieren könnt.

Oder, in den Worten der Pressemitteilung von Capcom:

Erhalte Banuk-Krieger-Symbole, um das Leichte Bogengewehr "Sturmschleuder-Prototyp" und den Anhänger "Fokus" herzustellen!

Materialien für das Leichte Bogengewehr "Sturmschleuder-Prototyp"! (Materialien zur Verbesserung dieser Waffe können von einer neuen, für Dezember geplanten Kooperationsquest erhalten werden.)

"Fokus"-Anhänger und Gildenkarteninhalte! Du wirst Anhänger zur Verzierung deiner Waffe sowie Inhalte für deine Gildenkarte (wie Hintergründe, Posen und Titel) erhalten können!

Das reicht dir nicht oder dauert zu lange? Dann ist vielleicht das Resident Evil 2-Crossover eher was für dich, das heute noch startet.

Freut ihr euch auf die Crossover-Events?

