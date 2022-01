Nach Microsoft/Activision-Deal: EA wird als nächstes aufgekauft, glauben Experten

Microsoft will Activision Blizzard in einer beispiellosen Übernahme zum Preis von fast 70 Milliarden US-Dollar kaufen. Das könnte dafür sorgen, dass auch die Konkurrenz verstärkt anfängt, ähnliche Deals einzutüten, glauben die Experten der Financial Times. Als wahrscheinlichsten Kandidat im Gaming-Bereich machen sie den Publisher Electronic Arts aus, der von einem der Tech-Riesen ins Visier genommen werden könnt.

Activision Blizzard, Zynga und als nächstes EA?

Nach den jüngst angekündigten Übernahmen von Activision/Blizzard durch Microsoft und Zynga durch Take-Two, wäre es gut denkbar, das die Konsolidierung des Gaming-Marktes jetzt so richtig in Fahrt kommt. Das würde bedeuten, dass immer mehr Publisher und Studios nach und nach von einigen wenigen großen Unternehmen aufgekauft werden, die den Markt dann unter sich ausmachen.

Wird als nächstes EA gekauft? Die Financial Times glaubt, dass durch den geplanten Deal von Microsoft und Activision Blizzard jetzt quasi alles möglich sei. Andere große Publisher dürften auch bald von noch größeren Firmen übernommen werden. Bleibt die Frage, wann, welche und von wem. Als möglichen Kandidat haben die Finanzexperten EA ausgemacht (via: PushSquare).

EA sei zwar ein spezieller Sonderfall, weil der Erfolg auch an Lizenzen wie FIFA hängt und die meisten Spiele bewusst auf möglichst allen Plattformen erscheinen, aber EA habe den Experten nach trotzdem das größte Potenzial, übernommen zu werden. Neben den extrem erfolgreichen Sportspielen besitzt Electronic Arts noch namenhafte Marken wie Die Sims, Apex Legends, Battlefield, Plants vs Zombies, Dead Space, Need for Speed, Titanfall und Dragon Age.

EA wird wohl eher von einem Tech-Giganten geschluckt: Die Financial Times geht allerdings davon aus, dass EA nicht etwa von Microsoft gekauft werden könnte, sondern ein Kandidat für die Übernahme durch einen anderen Tech-Riesen wäre. Firmen wie Apple, Amazon, Google oder auch Netflix kämen dafür in Frage, um Microsoft die Stirn bieten zu können. Sony sei ebenfalls dabei, das eigene Exklusiv-Portfolio zu stärken, komme aber eher nicht als Käufer von EA in Frage.

Wir wissen, dass es sich beim Kauf von Activision Blizzard und die damit verbundenen Themen um hitzig diskutierte Themen handelt. Wir bitten euch, trotzdem immer respektvoll und konstruktiv miteinander zu diskutieren. Daher nun die Frage: Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass EA als nächstes dran ist?