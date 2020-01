Nach Sonys Absage: Microsoft nimmt definitiv an der E3 2020 teil

Sony wird nicht an der E3 2020 teilnehmen und der Messe wie schon im Vorjahr fernbleiben. Damit steht fest: Design und weitere Details der PS5 werden definitiv nicht im Juni während der Messe vorgestellt, stattdessen wird es einen separaten Vorstellungstermin geben.

Weiterhin ist klar: Sony überlässt dem großen Next-Gen-Konkurrenten Microsoft durch die Absage mehr oder weniger kampflos das Feld, zumindest während der E3. Denn der Xbox-Hersteller wird definitiv an der E3 2020 teilnehmen und hat mit allergrößter Wahrscheinlichkeit dort auch seine neue Xbox Series X im Gepäck.

Das bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer offiziell auf Twitter. Man sei bereits "in anstrengenden Vorbereitungen für die E3 und freue sich bereits darauf, neue Infos mit allen zu teilen". 2020 sei laut Spencer ein "wichtiger Meilenstein auf er Reise von Team Xbox".

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020