X019 war noch nicht alles - Microsoft teast weitere Reveals für 2019 an

Wie schon im letzten Jahr hat Microsoft das X0-Fanfest genutzt, um einige Ankündigungen für die Xbox One und den PC zu verkünden. Unter anderem wurden neue Game Pass-Spiele sowie neue IPs von Obsidian und Rare vorgestellt.

Doch damit ist es anscheinend für dieses Jahr noch nicht getan. Denn wie Xbox-Chef Phil Spencer und der Head of Xbox Game Studios Matt Booty während der X019-Veranstaltung auf der Bühne vor Journalisten und Pressevertretern ankündigten, wird es anscheinend noch in diesem Jahr weitere Reveals geben. Zusätzliche Details dazu gab es jedoch nicht.

Was könnte Microsoft ankündigen?

Das ist natürlich reine Spekulation. Entweder handelt es sich um Neuigkeiten zu einem oder mehreren bereits bekannten Spielen oder es gibt noch eine Enthüllung einer neuen Marke.

Kandidaten dafür wären unter anderem Halo: Infinite, um das seit der E3 Funkstille herrscht oder Fable 4, zu dem es bereits einige Gerüchte gab. Oder können wir gar einen Blick auf das Projekt des neu gegründeten Studios The Initiative werfen? Zur Xbox Scarlett dürfte Microsoft in diesem Jahr hingegen vermutlich nichts mehr zeigen.

Auch die Frage nach dem Termin für die Veröffentlichung steht im Raum. Natürlich kommt dafür prinzipiell jeder Tag im verbleibenden November oder im Dezember in Frage. Ein perfekter Zeitpunkt für eine Ankündigung wären aber natürlich die Video Game Awards, die am 12. Dezember 2019 in Los Angeles vergeben werden.

So oder so: Es sieht so aus, als habe Microsoft in diesem Jahr noch etwas im Köcher.

