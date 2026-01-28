Minecraft: Neues Update bringt goldenen Löwenzahn ins Spiel, mit dem eure Tiere auf ewig klein und süß bleiben

Minecraft bekommt noch ein Update für niedliche Tiere.

Das neue Minecraft-Update überarbeitet noch mehr Tierbabys und bringt ein neues Item mit. Habt ihr das gecraftet, könnt ihr euch für immer an der Niedlichkeit eurer kleinen Begleiter erfreuen. Damit setzt der Sandbox-Hit den Patch von Anfang Januar fort, mit dem bereits etliche Kleintiere überarbeitet wurden.

Tierbabys bleiben für immer jung – dank Löwenzahn

Süße Tierbabys haben ein Problem: Sie werden irgendwann groß. Um dieser Tragödie Einhalt zu gebieten, fügt das nächste Minecraft-Update ein neues Item hinzu: den goldenen Löwenzahn (via Minecraft.net).

1:00 Minecraft - offizieller Trailer zeigt die unbegrenzten Möglichkeiten - offizieller Trailer zeigt die unbegrenzten Möglichkeiten

Dahinter steckt keine verdiente Auszeichnung für das Lebenswerk von Peter Lustig, sondern ein Gegenstand, mit dem ihr eure Tierbabys ausrüsten könnt. Habt ihr das erledigt, werden die kleinen Wesen nicht mehr älter und erfreuen euch mit den neuen Designs, die sie vor ein paar Wochen erhalten haben.

Außerdem bekommt noch mehr Tiernachwuchs eine optische Überarbeitung. Diesmal stehen Wassertiere im Fokus.

Diese Tierbabys werden neu designt:

Schildkröte

Axolotl

Tintenfisch

Leuchttintenfisch

Delfin

Wie stelle ich goldenen Löwenzahn her?

Das Crafting-Rezept für goldenen Löwenzahn bekommt ihr, wenn ihr das erste Mal ein Tier gezüchtet habt.

Die Anleitung ist zum Glück recht einfach: 8x Gold und ein Löwenzahn – das war es auch schon! Da die Blume nicht sonderlich selten ist, solltet ihr keine großen Nachschubprobleme bekommen und könnt eure Tiere nach Herzenslust damit ausrüsten.

Falls ihr sie später doch altern lassen möchtet, müsst ihr ihnen lediglich einen zweiten goldenen Löwenzahn geben und das Leben geht weiter.

Der offizielle Release steht noch aus, ihr könnt allerdings jetzt schon einen Blick auf die Neuerungen werfen. In der Java-Edition von Minecraft müsst ihr dafür lediglich das Snapshot-Feature über den Installations-Tab aktivieren.

In der Bedrock-Edition müsst ihr Previews einschalten. Hier kann es aber noch etwas dauern, bis die neuen Inhalte zum Vorab-Ausprobieren verfügbar sind.

Die kompletten Patch Notes von Minecraft 26.1 Snapshot 5 findet ihr auf der nächsten Seite.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die neuen Änderungen an Babytieren in Minecraft?