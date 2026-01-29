Babytiere können in Minecraft jetzt ewig Babys bleiben: So sehen die neuen Tierchen aus!

Mit dem aktuellen Update hat Minecraft die Überarbeitung der Tierwelt weiter ausgebaut. Als neues Item kommt der goldene Löwenzahn ins Spiel, den ihr für acht Goldnuggets und einen Löwenzahn herstellen könnt. Gebt ihr es einem Babytier, bleibt dieses für immer klein und niedlich.

Wenn ihr euch später umentscheidet, reicht ein zweiter goldener Löwenzahn und die Zeit dreht sich für euren Begleiter ganz normal weiter.

Außerdem werden folgende Tierbabys überarbeitet:

- Schildkröte

- Axolotl

- Tintenfisch

- Leuchttintenfisch

- Delfin

Für den Anfang könnt ihr die Änderungen als Snapshot vorab ausprobieren, bevor sie für alle Versionen veröffentlicht werden.

Mehr dazu:

Wie gefällt euch die Überarbeitung der Babytiere in Minecraft bisher?