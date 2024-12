Minecraft Film - Release, Besetzung, Trailer und mehr zur Spieleverfilmung mit Jack Black

Der Creeper explodiert bald auch im Kinofilm "A Minecraft Movie".

Minecraft zählt zu den weltweit bekanntesten Videospielen. Das Sandbox-Survival-Spiel, das von Markus "Notch" Persson im Alleingang entwickelt wurde, erschien 2009 erstmalig auf dem PC. Gut 15 Jahre später bekommt die mittlerweile riesige Marke mit Ein Minecraft Film (Original: A Minecraft Movie) eine Live-Action-Adaption mit Hollywood-Größen in den Hauptrollen.

Hinweis: Dieser Artikel dient zur allgemeinen Übersicht und wird aktualisiert, sobald es wichtige Neuigkeiten gibt.

Produktion – Wer ist am Film beteiligt?

Produktion: Legendary Pictures, Mojang Studios, Warner Bros., Vertigo Entertainment

Legendary Pictures, Mojang Studios, Warner Bros., Vertigo Entertainment Regie : Jared Hess

: Jared Hess Drehbuch: Chris Bowman, Hubbel Palmer

Eine Minecraft-Serie ist ebenfalls in Arbeit, allerdings bei Netflix:

Mehr zum Thema Netflix kündigt Minecraft-Serie mit neuen Charakteren an

Release – Wann kann ich den Minecraft-Film wo sehen?

Starttermin : 3. April 2025 (Premiere in Deutschland)

: 3. April 2025 (Premiere in Deutschland) Wo? im Kino

Wird der Film auch bei Streaming-Diensten angeboten? Der Film startet "only in Theaters", wird also erst einmal nur im Kino zu sehen sein. Ein Release auf Streaming-Plattformen wird irgendwann später folgen.

Besetzung – Welche Schauspieler*innen sind dabei?

Bei dem Minecraft-Film handelt es sich um eine Realverfilmung, bei der die Darsteller*innen nicht nur im Hintergrund durch eine Synchronisation oder Motion Capture-Aufnahmen mitwirken, sondern auch zu sehen sind. Für die klötzchenhafte Minecraft-Welt wurde ein Set gebaut, es besteht also nicht ausschließlich aus CGI.

Die wichtigsten Rollen und ihre Besetzung:

Steve - Jack Black

- Jack Black Garett "The Garbage Man" Garrison - Jason Mamoa

- Jason Mamoa Natalie - Emma Myers

- Emma Myers Dawn - Danielle Brooks

- Danielle Brooks Henry - Sebastian Hansen

- Sebastian Hansen Unbekannte Rolle - Jemaine Clement

- Jemaine Clement Unbekannte Rolle - Jennifer Coolidge

- Jennifer Coolidge Unbekannte Rolle - Kate McKinnon

Der bekannte deutsche YouTuber Erik Range alias Gronkh, der durch seine Minecraft-Videos bekannt geworden ist, spielt ebenfalls in der deutschen Fassung mit. Er leiht dem Erzähler seine Stimme.

Story – Worum geht es im Minecraft Movie?

1:33 Erster Trailer zum Minecraft-Film ist einfach nur... wild!

Autoplay

In dem Minecraft-Film treffen zwei Welten aufeinander: Garrett, Henry, Natalie und Dawn geraten durch ein Portal aus der realen Welt in die kubische Welt von Minecraft. Dort treffen sie auf den Handwerker Steve, mit dem sie zusammen Piglins, Zombies und andere Gefahren bekämpfen, während sie versuchen, wieder nach Hause zurückzukehren und nebenbei die Oberwelt zu retten.

Freut ihr euch schon auf den Live-Action-Film zu Minecraft oder seid ihr nach den Trailern doch noch etwas skeptisch?