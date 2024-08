Der beste Minecraft-Server ist gestartet und lässt Kinder, die in einem Krankenhaus ihr Zimmer nicht verlassen dürfen, jetzt zusammen zocken

In Seattle können Kinder jetzt im Krankenhaus Minecraft spielen.

Der Sandbox-Hit Minecraft ist mittlerweile schon weit über den Status als reines Spiel hinaus. Der Titel von Mojang wird teilweise in Schulen genutzt und jetzt auch in einem Kinderkrankenhaus in Seattle. Dort können Kinder, die ihr Zimmer nicht verlassen dürfen, das Krankenhaus virtuell mit anderen erkunden und Minispiele ausprobieren. Dadurch soll der Aufenthalt in der Klinik für die jungen Patient*innen weniger beängstigend ausfallen.

Ein ganzes Krankenhaus in Minecraft

Das Ergebnis einer jahrelangen Zusammenarbeit zwischen dem Krankenhaus Seattle Children’s, Mojang Studios und Hive Games ist ein Server, auf dem das komplette Krankenhaus nachgebildet wurde und von den Patient*innen erkundet werden kann.

Das Gebäude wurde dabei ursprünglich von Henry Ou, einem pädiatrischen HNO-Arzt der Klinik in seiner Freizeit Block für Block nachgebaut. Er wollte den Kindern damit ihre Angst vor Krankenhäusern nehmen oder sie zumindest reduzieren. Dr. Ou sagt dazu:

"Die Patienten werden sich im Seattle Children's besser aufgehoben fühlen und weniger Angst haben, weil sie das Krankenhaus durch die Welt von Minecraft erleben und mit anderen Patienten im Krankenhaus spielen können. Wir hoffen auch, dass wir den Patienten dieses Spiel zur Verfügung stellen können, bevor sie ins Krankenhaus kommen, um ihnen die Angst vor einem bevorstehenden Besuch oder einer Operation zu nehmen."

Der Server bietet einen Mix aus Survival und Minispielen wie einen Parkour-Modus, in dem sich die Kinder gegenseitig fangen können. Er ist für verschiedene Altersgruppen und in zehn Sprachen verfügbar. Der therapeutische Nutzen wird so mit Spaß verbunden, gleichzeitig ist es möglich, die Patient*innen zu beaufsichtigen.

Auch knapp 13 Jahre nach dem ursprünglichen Release ist Minecraft also weiterhin relevant. Der Titel wird von Mojang auch noch immer weiterentwickelt. Im Juni wurden beispielsweise neue Herausforderungskammern, die sogenannten Tricky Trials, eingeführt, die ihr unter der Erdoberfläche finden könnt.

