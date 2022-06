Minecraft Legends: Action-Strategie-Spiel in der Klötzchenwelt angekündigt

Mojang arbeitet zusammen mit Blackbird Interactive an einem neuen Minecraft-Titel, das auf den Namen Minecraft Legends hört. Beim Xbox x Bethesda Games Showcase 2022 bekamen wir den Ankündigungstrailer zu sehen, der gegen Ende auch etwas Gameplay zeigt.

Minecraft Legends setzt auf Action-Strategie

Im Trailer wird uns über eine Erzählung eine bunte Minecraft-Welt vorgestellt, die “voller vielfältigem Leben, üppiger Biome und reicher Ressourcen” ist, heißt es in der Beschreibung des Trailers auf YouTube. Allerdings ist dieses Paradies in Gefahr, denn die Piglins, zerstörerische Schweine aus dem Nether, wollen die Oberwelt korrumpieren.

Um die Welt vor der Piglins-Invasion zu beschützen und sie zurück in den Nether zu jagen, müssen wir mit unseren Verbündeten (darunter auch alte Bekannte) strategische Schlachten schlagen. Die Geschichte soll dabei allerhand Twists besitzen, die wir auch online auch mit Freunden oder kompetitiv mit anderen spielen können.

Wie das aussieht, könnt ihr im Ankündigungstrailer vom Showcase sehen:

Wann erscheint Minecraft Legends? Bislang ist nur 2023 als grober Releasezeitraum bekannt. Sicher ist dagegen schon, dass das Spiel Day One in den Game Pass kommt, Abonnent*innen es also direkt zum Release ohne weitere Kosen auf Xbox One, Xbox Series X/S und PC spielen können.

Alles zum Xbox x Bethesda Game Showcase 2022

Habt ihr Lust auf ein neues Minecraft-Spiel, oder bleibt ihr lieber beim Original?