Verweise auf Notch entfernt - Minecraft löscht seinen Erfinder

Das beliebte Sandbox-Spiel Minecraft hat vor kurzem ein neues Update bekommen. Neben den üblichen Änderungen werden auch sämtliche Erwähnungen des Erfinders Markus Persson aus dem Hauptmenü entfernt, der auch unter dem Nicknamen 'Notch' bekannt ist (via Kotaku).

Bisher wurden vor dem Start eines Spiels kleine, gelbe Texte im Menü eingeblendet. Die gibt es auch weiterhin, allerdings ohne die Erwähnung des ursprünglichen Entwicklers. Zu den gelöschten Sätzen zählen unter anderem "Made by Notch!" oder "The Work of Notch".

Warum wird Notch entfernt? Eine offizielle Stellungnahme, die die Änderungen erklärt, gibt es bisher nicht. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass sich der derzeitige Rechteinhaber Microsoft von Persson distanzieren will. Dieser ist in der Vergangenheit häufiger durch problematische Äußerungen auf Twitter in die Schlagzeilen geraten.

2019



Nah just kidding this year sucked for it.



To worried fans: remember it's yours, not theirs.

You make your own adventures in there, and anywhere else you go. https://t.co/yp6awyRiIn