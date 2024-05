'Kann noch nicht glauben, dass es weg ist': Spieler baut 12 Jahre lang an Minecraft-Welt, Xbox-Glitch löscht alles in Sekunden und jetzt bleiben nur Bilder

Von der riesigen Minecraft-Welt dieses Redditors bleiben wohl nur die Erinnerungen.

Wenn uns ein geliebter Spielstand verloren geht, ist das immer eine tragische Sache. Sei es, weil wir mitten im Spiel waren oder mit dem Speicherstand lieb gewonnene Erinnerungen verbinden. Bei diesem Redditor dürfte vor allem letzteres der Fall gewesen sein, denn er oder sie hat insgesamt 12 Jahre lang eine eigene Welt in Minecraft gebaut – die dann von einem Tag auf den anderen einfach komplett weg war.

Xbox-Crash löscht 12 Jahre Arbeit

"Ich wollte mein Leid nur mit ein paar Leuten teilen, die meinen Schmerz vielleicht verstehen können", beginnt Redditor Final-Feature-8177 seinen Post. Der oder die Xbox-User*in hatte schon 2012 auf der Xbox 360 mit Minecraft angefangen und den Spielstand später auf die Xbox One und dann Xbox Series X übertragen.

Vor ein paar Tagen gab es allerdings das böse Erwachen: Die Series X stürzte beim Spielen ab und als der Redditor das Spiel wieder starten wollte, war die Speicherdatei plötzlich verschwunden.

Normalerweise wäre das kein Problem gewesen, weil Xbox Spieldateien auch in die eigene Cloud hochlädt. Allerdings war die Datei über 900 MB groß, weshalb Final-Feature-8177 berichtet, dass seine Xbox den Speicherstand nicht mit der Cloud synchronisiert hat. Theoretisch ist der Cloud-Speicher für die Series X zwar nicht limitiert, aber es gibt immer wieder Berichte, dass Leute bei großen Datein auf Probleme stoßen.

Was auch immer der genaue Grund war, aktuell steht Final-Feature-8177 ohne den Speicherstand seiner oder ihrer riesigen Minecraft-Welt da. Das einzige, was es aktuell noch gibt, sind Bilder, die erahnen lassen, wie viele hundert Stunden Arbeit in die Welt geflossen sein müssen:

Community versucht zu helfen

In den Kommentaren sprechen viele User*innen ihr Beileid über den Verlust aus. User Mostly-Nuts schreibt etwa: "Du hast vielleicht eine der coolsten Welten kreiiert, die ich je gesehen habe! Scheiße, dass sie so verloren geht, ich kann mir den Schmerz nicht vorstellen."

Final-Feature-8177 bedankt sich für das Mitgefühl, weiß aber auch nicht ob er oder sie Minecraft noch einmal genug vertrauen kann, um ein ähnlich großes Projekt anzufangen.

Die Hoffnung ist aber möglicherweise noch nicht ganz verloren. Viele Fans springen nämlich auch mit Tipps und Lösungsvorschlägen zur Hilfe. Viele empfehlen etwa, auf einer der alten Konsolen nach einem Spielstand zu suchen, der zumindest einen älteren Stand der Welt wiederherstellen könnte.

Viele Fans theorisieren auch, dass der Spielstand gar nicht komplett verloren ist, sondern sich noch irgendwo auf der Konsole befinden muss. Entsprechend empfehlen sie, die Festplatte manuell nach dem Speicherort der Spielstände zu durchsuchen und dann zu versuchen, diese wiederherzustellen.

Ob der User es doch noch schaffen wird, seine Welt zu retten, können wir aktuell nur hoffen. Zwar hatte Final-Feature-8177 vor einigen Stunden bereits ein Update zur gelöschten Welt gepostet, das wurde allerdings von Reddit gelöscht, da mindestens eine Woche zwischen dem originalen Post und dem Update liegen muss. Vielleicht gibt es also doch noch ein Happy End.

Habt ihr auch schon mal einen geliebten Spielstand verloren und falls ja: Konntet ihr ihn irgendwie retten?