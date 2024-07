Nur 1,99€ auf Steam: Eines der besten Herr der Ringe-Spiele aller Zeiten bekommt ihr jetzt mit 95% Rabatt

Middle-earth: Shadow of War gibt es gerade richtig günstig.

Der Sommer ist eigentlich die perfekte Zeit, um ein paar Spiele nachzuholen. Abseits des Elden Ring-DLCs Shadow of the Erdtree erwarten uns nämlich in nächster Zeit kaum große Releases. Da kommt der Steam Summer Sale also ziemlich gelegen.

Hier könnt ihr nämlich in hunderten Angeboten nach eurem nächsten Spiel stöbern. Falls ihr bislang noch nicht fündig geworden seid, können wir euch direkt eine Empfehlung für Fans von Herr der Ringe ans Herz legen.

Um dieses Angebot auf Steam geht es:

Spiel: Mittelerde: Schatten des Krieges

Angebotspreis: 1,99 Euro

1,99 Euro regulärer Preis: 39,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 95 Prozent)

39,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 95 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 11. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit

Ihr seid auch auf der Suche nach Angeboten für eure PlayStation? Hier haben wir einige Highlights aus dem aktuellen Sale im PS Store:

Mehr zum Thema Bis zu 90% Rabatt: PS Store Sale mit über 2400 Angeboten für PS5 und PS4 gestartet von Tobias Veltin

Darum lohnt sich Mittelerde: Schatten des Krieges

12:28 Mittelerde: Schatten des Krieges - Test-Video: Das können selbst Lootboxen nicht ruinieren

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure GamePro-Wertung: 86

Darum geht's: Mittelerde: Schatten des Krieges ist die Fortsetzung des ebenfalls hervorragenden Action-Adventures Mittelerde: Mordors Schatten. Keine Sorge, ihr müsst den ersten Teil aber nicht zwingend gespielt haben.

Die Geschichte ist vor den Ereignissen des Herrn der Ringe angesiedelt und ihr schlüpft wieder in die Haut des Waldläufers Talion, der vom elbischen Rachegeist Celebrimbor begleitet wird und dadurch besondere Fähigkeiten erhält.

Euer Ziel ist es, den dunklen Herrscher Sauron zu stürzen, indem ihr euch in Mordor eine eigene Ork-Armee aufbaut. Dabei müsst ihr euch im Verlauf der Story nicht nur einem Balrog, sondern auch dem Hexenkönig und seinen Ringgeistern stellen – allzu genau solltet ihr die Lore des Spiels aber nicht unter die Lupe nehmen, sie nimmt sich nämlich so einige Freiheiten zum Herrn der Ringe.

Schatten des Krieges mischt beim Gameplay das Kampfsystem der Batman: Arkham-Spiele mit Parkour im Stile von Assassin's Creed. Mit dabei ist auch wieder das Nemesis-System des Vorgängers, das diesmal stark ausgebaut wurde.

So trefft ihr in der Spielwelt auf prozedual generierte Ork-Hauptmänner, die alle mit ihren eigenen Namen und Fähigkeiten daher kommen. Dabei merken sie sich auch ihre Vorgeschichte mit euch und entwickeln sich bei jedem Aufeinandertreffen weiter.

Mehr zum Spiel lest ihr im GamePro-Test:

Zu Release gab es übrigens einiges an Kritik um die Lootboxen im Spiel. Die wurden allerdings knapp ein halbes Jahr später komplett aus Schatten des Krieges entfernt.

Auch für PS4/PS5 im Angebot: Wollt ihr übrigens lieber auf der Konsole zocken, bekommt ihr Mittelerde: Schatten des Krieges auch im PlayStation Store zu einem guten Preis. Hier kostet das Spiel aktuell 5,99 Euro. Das Angebot gilt dort noch bis zum 4. Juli um 00:59 Uhr deutscher Zeit.