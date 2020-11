PS Plus: Ladet euch für ein Gratis-Spiel ein kostenloses 4K-Pack herunter

Mittelerde: Schatten des Krieges könnt ihr im November kostenlos für eure PS4 und ab dem 19. November voraussichtlich auch für die PS5 per Abwärtskompaitibilität herunterladen, sofern ihr über ein PS Plus-Abo verfügt.

Ein kostenloser Download für alle: Alle, die auf einer PS4 Pro spielen oder das Action-Adventure dann bei Launch der PS5 auf der Next-Gen-Konsole genießen möchten, müssen etwas beachten: Denn für das Spiel existiert ein Cinematic Pack. Dieses über 20 GB große Download-Paket könnt ihr euch gratis herunterladen. Anschließend werden euch die Zwischensequenzen in der 4K-Auflösung präsentiert. Dabei geht es um die vorgerenderten Filme, die euch durch das Paket in höher aufgelösten Filmdateien zur Verfügung gestellt werden.

Welche weiteren PS Plus-Spiele euch im November 2020 erwarten, verraten wir euch hier:

Ihr braucht eine PS4 Pro oder eine PS5

Es geht nur um die Zwischensequenzen: Das Paket funktioniert allerdings nur auf der PS4 Pro und voraussichtlich der kommenden PS5. Die reguläre PS4 unterstützt das Cinematic Pack nicht. Habt ihr das Paket über den PS Store heruntergeladen, müsst ihr in der Addon-Sektion des Spiels nachsehen, ob es auch aktiv ist. Nur dann bekommt ihr die Zwischensequenzen in der höheren Auflösung zu sehen.

Das kommt bei den Spieler*innen durchaus gut an, die sich über reddit für dieses kleine Geschenk bedanken.

Was das Paket nicht macht ist, die Auflösung des Spiels an sich auf 4K anzuheben. Es geht hier nur um die Filmsequenzen. Das Spiel läuft nach wie vor in einer dynamischen Auflösung, die je nach Situation höchstens 2880 x 1620 beträgt - solltet ihr im Quality-Modus spielen. Im Performance-Mode läuft Mittelerde: Schatten des Krieges mit einer Auflösung von 1080p und reduziert beispielsweise Pop-Ins.

In GamePro-Test zu Mittelerde: Schatten des Krieges erfahrt ihr mehr über das Spiel:

