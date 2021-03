Keine Lust auf Pokémon Go? Bald begleiten euch Pikmin beim Spazierengehen

Einige Mobile-Titel wie Pokémon GO und Harry Potter: Wizards Unite wollen Spieler*innen an die frische Luft locken. Doch falls ihr weder Fans der knuddeligen Taschenmonster noch von Zaubereien seid, solltet ihr einen Blick auf das neuste Kooperationsprojekt von Nintendo und Niantic werfen.

Spazieren mit den Pikmin

Die beiden Partner gaben bekannt, dass sie aktuell an einem neuen Mobile-Titel arbeiten, der sich rund um die quirligen Pikmin drehen wird. Für Nintendo und Niantic ist es das erste gemeinsame Projekt.

Link zum Twitter-Inhalt

Worum geht es in der App? Im Gegensatz zur Pokémon GO- und Harry Potter: Wizards Unite-App, in denen ihr entweder Pokémon oder Bösewichte bekämpfen müsst, geht es in der Pikmin-App nur ums Spazieren. Mithilfe der AR-Technologie soll es laut Nintendos stellvertretendem Direktor Shigeru Miyamoto so aussehen, als würden die Pikmin mit euch zusammen die Gegend erkunden:

"Die AR-Technologie von Niantic hat es möglich gemacht, dass wir die Welt so erleben, als ob Pikmin heimlich um uns herum leben würden. Basierend auf dem Thema, dass Laufen Spaß macht, ist es unsere Mission, den Menschen eine neue Erfahrung zu bieten, die sich von traditionellen Spielen unterscheidet. Wir hoffen, dass die Pikmin und diese App ein Partner in eurem Leben werden."

Erstes Projekt von Nintendo und Niantic

Somit wollen uns Nintendo und Niantic auf idyllische Spaziergänge schicken. Actionreiche Kämpfe wie in anderen Mobile-Titeln dürfen wir wohl nicht erwarten. Interessierte können sich bereits auf der offiziellen Seite von Niantic vorab registrieren.

Wann wird die App erscheinen? Laut Nintendo und Niantic soll der Mobile-Titel rund um Pikmin noch in diesem Jahr erscheinen. Das Spiel soll weltweit am gleichen Tag veröffentlicht werden.

Weitere Neuigkeiten rund um Mobile-Games findet ihr in unserer Übersicht:

Erfahrungen bei Mobile-Titeln

Sowohl Nintendo als auch Niantic sind mit der Materie vertraut. Mit knapp 20 Millionen Downloads innerhalb der ersten 24 Stunden ist Mario Kart Tour der erfolgreichste Titel von Nintendo. Niantic hat bereits mit Pokémon GO eine so große Erfolgsgeschichte geschrieben, dass sogar ganze Events rund um den Mobile-Titel stattfanden.

Werdet ihr mit den Pikmin einen Spaziergang wagen?