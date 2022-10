Call of Duty Modern Warfare 2-Kampagne: Alle Missionen und Spielzeit in der Übersicht

Die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 2 ist seit dem 20. Oktober für alle spielbar, die den Titel digital vorbestellt haben. Und die können sich bereits mit Captain Price, Simon Riley, Soap MacTavish und Co. in den Kampf gegen fiese Terroristen und Kartelle stürzen, der die Truppe an diverse Schauplätze auf der ganzen Welt führt.

Wie schon die Shooter-Kampagnen vorheriger CoDs ist auch die von Modern Warfare 2 in unterschiedliche Missionen/Kapitel aufgeteilt. Und wer dort aktuell unterwegs ist, stellt sich möglicherweise die Frage: Wie weit bin ich eigentlich? Und hier wird euch geholfen, denn in unserer Liste findet ihr sämtliche Missionen von CoD MW2 samt der jeweiligen Schauplätzen in Klammern.

Achtung Spoiler!

Die Missionsliste spoilert die Namen und Schauplätze der Missionen von Modern Warfare 2. Wer sich die Überraschungen also nicht verderben lassen will, sollte spätestens hier aufhören zu lesen!

Alle Missionen/Kapitel von Call of Duty Modern Warfare 2

Insgesamt schickt euch die Kampagne von MW2 auf 17 Einsätze, unter anderem im nahen Osten und in Mexiko.

Schlag (Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal) Töten oder Ergreifen (Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal) Nasse Angelegenheit (Amsterdam) Spezialhandwerk (Amsterdam) Grenzbereich (Grenze USA/Mexiko) Kartellschutz (Mexiko) Luftnahunterstützung (Mexiko) Stellung (Mexiko) Gewaltsame Aufklärung (Spanien) Gewalt und Timing (Urzikstan) El Sin Nombre (Mexiko) Dunkles Gewässer (Golf von Mexiko) Allein (Mexiko) Gefängnisausbruch (Mexiko) Rückblick (Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal) Ghost-Team (Mexiko) Countdown (Chicago)

Diese Spielzeit bietet die Kampagne von Modern Warfare 2

Natürlich ist die Spielzeit der Kampagne von bestimmten Faktoren wie dem Schwierigkeitsgrad abhängig, denn auf der Stufe "Rekrut" werdet ihr vermutlich deutlich schneller vorankommen als auf "Veteran". Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad "Soldat" könnt ihr in jedem Fall eine ungefähre Spielzeit zwischen 6 und 7 Stunden für die Kampagne einplanen. Damit bewegt sich Modern Warfare 2 im oberen Bereich der CoD-Kampagnen, denn manche davon waren bereits in 4 Stunden schaffbar.

Übrigens: Wer die Kampagne von Modern Warfare durchzockt, schaltet Belohnungen für den Multiplayer-Modus frei. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier:

Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie den PC. Während die Kampagne bereits vor Vorbesteller*innen spielbar ist, erfolgt der komplette Release samt Multiplayer und Spec Ops-Koop-Modus am 28. Oktober 2022.

Wie lange habt ihr für die Kampagne gebraucht?