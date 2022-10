CoD Modern Warfare 2: Die Story schaltet Operatoren, Waffen und mehr im Multiplayer frei

Call of Duty Modern Warfare 2 startet in einer Woche in den Early Access der Kampagne. Wer die Story in der einen Woche vor dem regulären Launch durchspielt, kann sich schon mal eine ganze Menge an Freischaltungen für den Multiplayer sichern. Mit Abschluss der Story-Kampagne bekommt ihr nämlich mehrere Operatoren, einen Waffen-Bauplan und einen Haufen kosmetischer Extras. Die könnt ihr dann auch in Warzone 2 benutzen, wenn der Titel erscheint.

Call of Duty Modern Warfare 2 belohnt euch mit Multiplayer-Extras für die Story

Die Story-Kampagne von CoD Modern Warfare 2 soll nicht einfach nur Spaß machen, sondern euch auch was bringen. Und zwar kosmetische Items, Operatoren und einen Waffen-Blueprint für den Multiplayer. Das Ganze könnt ihr sogar schon vor dem eigentlichen Start freispielen, wenn ihr vorbestellt habt, um früher zocken zu können.

Worum es in der Geschichte geht, erfahrt ihr hier:

Das bekommt ihr als Belohnung:

Vier Operatoren : Hutch Chuy Reyes Nova

: Waffen-Bauplan: Union Guard , die Markenzeichen-AR von Captain Price mit Schalldämpfer, Reflex-Visier, Laser und vertikalem Griff.

, die Markenzeichen-AR von Captain Price mit Schalldämpfer, Reflex-Visier, Laser und vertikalem Griff. Emblem

Doppel-XP-Tokens

Calling Card

So sehen die vier Operatoren aus:

So schaltet ihr das Ganze frei: Ihr müsst einfach nur die Story-Kampagne beenden. Wenn ihr die einzelnen Missionen absolviert, schaltet ihr nach und nach die Operatoren und Boni frei. Die Waffe von Captain Price gibt es erst ganz zum Schluss, also wenn ihr die Kampagne komplett durchgespielt habt.

Mehr zu Call of Duty:

Wie spiele ich früher? Vorbesteller*innen dürfen die Story schon eine ganze Woche vor dem normalen Release am 28. Oktober spielen. Wer sich CoD Modern Warfare 2 also vorbestellt, bekommt direkt zum Launch des Multiplayers einen handfesten Vorteil in Form des Waffen-Bauplans und kann auch dank XP-Boosts schneller leveln. Ihr wollt noch mehr? Bestellt auf der PS4 oder PS5 vor, dann gibt es noch den Operator Oni samt Blaupause.

Findet ihr solche Belohnungen gut? Worauf freut ihr euch bei CoD Modern Warfare 2 am meisten?