CoD Modern Warfare 2: Die Trophäenliste ist da und zwingt euch nicht in den PvP-Multiplayer

Call of Duty Modern Warfare 2 lässt euch Trophäen abgreifen. Jetzt ist die Trophy-Liste da und wir wissen, was alles für den begehrten Platin-Kelch getan werden muss. Multiplayer-Muffel können aufatmen: Zum Glück gibt es keine Herausforderungen für den normalen PvP-Multiplayer, ihr müsst allerdings den Koop Spec-Ops spielen, wenn ihr die Platin-Trophäe freischalten wollt.

CoD Modern Warfare 2: Das sind die Trophäen, die ihr für Platin braucht

Insgesamt 25 Trophäen warten in CoD Modern Warfare 2 darauf, von euch erspielt zu werden. Die teilen sich auf in eine Platin-Trophäe, sechs Gold-Trophäen, 14 Silber-Kelche und vier Stück in Bronze:

Das müsst ihr alles für Platin machen:

Art Name Voraussetzung Bronze Abgekackt Töte den Feind in der mobilen Toilettenkabine. Bronze Teufelskerl Töte unter dem Einfluss einer Blendgranate zwei Feinde im Kampagnen- oder Koop-Modus. Bronze Wie eine Mauer Töte drei Feinde mit dem Einsatzschild in den Modi Kampagne oder Koop. Bronze Testfahrt Fahre in "Gewalt und Timing" fünf Arten von Fahrzeugen. Silber Total aufgeklärt Finde 20 Geheimdatenteile im Koop-Modus. Silber Erst der Anfang Verdiene mindestens einen Stern im Spec-Ops-Koopmodus. Silber Lichter aus Löse in "Unauffällig" keinen Alarm aus. Silber König der Berge Verdiene drei Sterne in "Verteidiger: Mount Zaya". Silber Höllenritt Verdiene drei Sterne in "Sperrgebiet". Silber Nachtkampf Verdiene drei Sterne in "Unauffällig". Silber Niemanden gesehen Löse in "Gewaltsame Aufklärung" keinen Alarm aus. Silber Rucksack-Typ Töte in "Gefängnisausbruch" blinde/unter Gas leidende Feinde mit Molotow, Semtex & Splittergranate. Silber Zeit ist Geld Beende die Überwachungsmonitorsequenz binnen vier Minuten. Silber Nessie Erreiche das Boot in "Nasse Angelegenheit", ohne gesehen zu werden. Silber Übung macht den Meister Triff in "Ghost-Team" alle Ziele auf dem Trainingsgelände. Silber Das behalte ich Erreiche Price mit dem ersten Fahrzeug, das du kaperst. Silber Füße von Deck! Lege in "Dunkles Gewässer" 90 Meter auf dem Schiffsdeck Richtung Bug zurück, ohne es zu berühren. Silber Krokodil Erschieße in "Nasse Angelegenheit" drei Feinde, während du unter Wasser bist. Gold Zeit für einen Drink Beende die Kampagne auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe. Gold Geköpfte Schlangen Beende alle Kampagnenmissionen auf den Schwierigkeitsstufen Veteran oder Realismus. Gold Gentleman-Dieb Öffne drei Safes in der Kampagne. Gold Geist in der Ausbildung Erreiche das Penthouse in "El Sin Nombre", ohne jemanden zu töten oder den Alarm auszulösen. Gold Waffenlos Beende "Allein", ohne eine Waffe abzufeuern. Gold War wohl der Wind Rette die Geiseln in "Countdown", ohne dass Feinde ihre Waffen feuern. Platin Zurück zur Basis Sammle alle Trophäen.

Wie ihr seht, wirken die Herausfroderungen allesamt einigermaßen gut schaffbar und nicht zu übertrieben. Für Platin wird euch in CoD Modern Warfare 2 jedenfalls nicht abverlangt, den Obsidian-Waffenskin für jeden Schießprügel im Multiplayer freizuschalten. Aber ihr müsst trotzdem ein bisschen den Spec Ops-Koopmodus spielen, den wir euch hier genauer erklären:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Eigentlich erscheint Call of Duty Modern Warfare 2 regulär erst nächste Woche am 28. Oktober für PS4, PS5, Xbox Series S/X, Xbox One und den PC. Ihr könnt die Story-Kampagne aber jetzt schon spielen, wenn ihr den Shooter digital vorbestellt habt. Die Story schaltet sogar Operatoren frei und ihr bekommt einen Waffenbauplan für den Multiplayer.

