Darum verzichtet Modern Warfare 2 Remastered auf den Multiplayer

Nachdem es viele Gerüchte um ein Remaster von Modern Warfare 2 gab, ist jetzt das Spiel plötzlich erschienen. Jedoch zur Verwunderung vieler, wurde nur die Kampagne des Spiels in verbesserter Form veröffentlicht. Activision hat jetzt bekannt gegeben, warum dem so ist.

Die Entscheidung nur die Kampagne zu veröffentlichen, liegt darin begründet, dass Modern Warfare und Warzone beide erst kürzlich erschienen sind, so der Publisher im neuesten Blog-Eintrag.

Activision wollte nicht noch einen dritten Multiplayer-Modus anbieten, der die Community weiter spaltet. Die beiden bisherigen Spiele teilen sich schon die gleiche Spielerbasis und mit einem Multiplayer im Modern Warfare 2 Remaster, würden sie eher eine Spaltung der Spieler auslösen.

Stattdessen möchten Infinity Ward und Activision das neueste Modern Warfare nutzen, um dort die gesamte Reihe zu zelebrieren.

In Zukunft sollen noch mehr Multiplayer-Maps aus vergangenen Spielen hinzugefügt werden. Welche euch da noch erwarten werden, ist leider bisher nicht bekannt aber die Entwickler haben mit bekannten Maps wie Rust oder Crash bereits gezeigt, dass sie die alten Inhalte in neuer Form für Modern Warfare umsetzen.

Kollegin Linda-Sprenger hat zu ihrer Enttäuschung zum fehlenden Multiplayer in einer Kolumne folgendes zu sagen:

"Schließlich stellte der MP immer das Herzstück von Modern Warfare 2 dar und hätte es verdient, an der Seite des Singleplayers nochmals im neuen Glanz zu erstrahlen – auch wenn er somit Black Ops 4, das Modern Warfare-Reboot und Co. locker in den Schatten stellen würde."