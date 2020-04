Modern Warfare 2-Remaster: Multiplayer soll laut Leaker doch kommen

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, das aktuell für PS4 erhältlich ist, umfasst lediglich die Kampagne. Auf den Multiplayer verzichtet Activision, unter anderem um die CoD-Community nicht zu spalten. Nun gibt's aber einen Silberstreifen am Horizont, aber nur in Form eines Gerüchtes.

Was ist neu? Ein bekannter Leaker behauptet, dass sich der Mehrspieler-Modus zu Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered in Entwicklung befinde und wirft gleichzeitig Acitivision vor, nicht ehrlich gegenüber der Community zu sein (via Comicbook).

Das steckt hinter dem Multiplayer-Gerücht zu MW2 Remastered

Was ist das für eine Quelle? Die Gerüchte stammen von einem "Leaker" namens The Gaming Revolution, der in der Vergangenheit bereits mit seinen Angaben zum Modern Warfare-Reboot und zum Battle Royale-Spiel Warzone richtig lag. Das ist aber keine Garantie dafür, dass seine aktuellen angeblichen Infos zum MW2-Multiplayer stimmen müssen.

Was sagt der Leaker? Laut The Gaming Revolution befinde sich der Multiplayer zu Modern Warfare 2 in Entwicklung und werde gerade Tests unterzogen. Das habe er von einer nicht genannten Quelle erfahren.

Er glaube, dass Activision zunächst mit dem Modus gezögert hätte, um die Stimmung der Community abzuklopfen. Zudem wirft er dem Publisher vor, der Community gegenüber unehrlich gewesen zu sein. Activision behauptete zuletzt, "keine Pläne bezüglich des Mehrspielers zu MW 2 Remastered zu haben".

Genießt diese Aussagen mit höchster Vorsicht. Sie sind als Gerücht anzusehen, keinesfalls als offizielle Bestätigung. GamePro hat Activision diesbezüglich um ein Statement gebeten.

Mehr Gründe, warum Activision auf den Multiplayer verzichtet:

Linda Sprenger

@lindalomaniac



Ich selbst hoffe natürlich, dass sich das Gerücht bewahrheitet. Schließlich habe ich das originale Call of Duty: Modern Warfare 2 erst mit dem Multiplayer kennen und lieben gelernt, mit dem ich unzählige spaßige Spielstunden verbrachte.



In meiner Kolumne schreibe ich darüber, warum für mich persönlich der Verzicht auf den Multiplayer enttäuschend ist.

Die neu aufgelegte Kampagne von Modern Warfare 2 ist aktuell zeitexklusiv für PS4 erhältlich, soll später aber auch für die Xbox One und den PC erscheinen.