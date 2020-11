CoD: Modern Warfare 2: Fans machen Remaster Multiplayer einfach selbst

Remaster und Remakes sind in. Schließlich machen ältere Spiele auch heute noch Spaß, nur grafisch können sie oft nicht mit aktuelleren Titeln mithalten. Das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare erschien im November 2016. Da das Spiel gut ankam, wünschten sich Fans auch ein Remaster von Teil 2. Dieser Wunsch wurde Ende März 2020 erhört - allerdings mit einem großen Haken.

Spieler vermissen etwas Wichtiges: Es fehlt der Multiplayer-Modus in Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Die Neuauflage umfasst nur die Single-Player-Kampagne, die natürlich Spaß macht, doch für die Langzeitmotivation ist ein Mehrspieler-Modus sehr wichtig - den das Original auch besaß. Da aber zu jener Zeit CoD: Warzone so gut lief, wollte sich Activision die eigenen Spieler nicht mit Multiplayer-Modi in Modern Warfare 2 Remastered wegnehmen. Das hat zu einiger Kritik geführt.

Wir erklären euch, warum der Verzicht auf den Multiplayer-Modus von CoD: Modern Warfare 2 eine so große Enttäuschung war:

38 0 Mehr zum Thema Modern Warfare 2 Remaster: Der Verzicht auf den Multiplayer ist eine Enttäuschung

Spiele bauen sich den Multiplayer einfach selbst

Eine Mod soll es richten: Bis heute wurde der Multiplayer von CoD: Modern Warfare 2 nicht nachgereicht. Eine Gruppe von Mod-Entwicklern hat sich nun daran gemacht, die Modi selbst neu aufzulegen und zwar als Mods für die PC-Version von Black Ops 3. Zum Start, der im Jahr 2021 erfolgen soll, sind neun Maps geplant - darunter Terminal und Rust.

Diese beiden haben die Mod-Entwickler sogar schon vorgestellt und sie sehen richtig gut aus. Eben so, wie man sich das von einer Neuauflage vorstellt. Das Team plant aktuell eine Beta der Mod, zu der interessierte Spieler eingeladen werden sollen. Um eine Chance zu haben, müsst ihr dem Team auf Discord folgen. Einen Termin hat die Beta aber bisher noch nicht.

Link zum YouTube-Inhalt

Was haltet ihr von einer Neuauflage des CoD: Modern Warfare 2 Multiplayer-Modus als Mod für Black Ops 3? Würdet ihr das spielen?