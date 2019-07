Modern Warfare - PS4-Spieler bekommen Captain Price wirklich früher

Vor wenigen Tagen wurde bereits geleakt, dass Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare den beliebten Charakter Captain Price für den Blackout-Modus in Call of Duty: Black Ops 4 bekommen. Nun hat Activision das Gerücht offiziell mit einem Trailer bestätigt.

Solltet ihr den neuen Teil des Franchises also jetzt schon kaufen, könnt ihr den Zigarre rauchenden Squad-Leader in die Battle Royale-Matches des letzten Spiels stürzen. PS4-Spieler müssen dafür zudem nicht warten.

Wann ist Captain Price verfügbar?

PS4: ab sofort

ab sofort Xbox One, PC: ab 18. Juli

Der Skin heißt "Classic Captain Price" und ist dementsprechend das Outfit, dass wir aus Call of Duty 4: Modern Warfare von 2007 kennen. Bei digitalen Vorbestellern gibt zudem noch einen Prestige Token oben drauf. Er ist der erste Charakter aus dem Modern Warfare im Black Ops-Universum.

Wie bekommt man Captain Price?

Ihr habt schon eine digitale Version vorbestellt? Dann werdet ihr den Charakter freischalten, sobald er auf eurer Plattform verfügbar ist. In diesem Fall müsst ihr nichts weiter tun.

Ihr habt schon eine physische Version vorbestellt? In diesem Fall müsst ihr euch bei dem entsprechenden Händler melden und einen Freischaltcode für den Charakter anfordern. Wenn der Händler an der Aktion teilnimmt, könnt ihr den Code dann über euren PSN- oder Xbox-Account bei Activision einlösen.

Wo finde ich Captain Price? Ihr findet ihn im Black Ops 4-internen Shop. Öffnet das Spiel und wählt im Shop den Reiter "Modern Warfare" aus. Dort solltet ihr Captain Price als Item herunterladen können.

Zusätzlich zum neuen Captain Price-Trailer hat Activision gestern Abend den neuen Multiplayer-Modus Gunfight in einem Livestream vorgestellt. Dabei handelt es sich um schnelle und reduzierte 2 gegen 2-Matches.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.

Call of Duty: Modern Warfare - Bilder aus dem Trailer ansehen