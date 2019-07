In Call of Duty: Black Ops 4 könnt ihr im Battle Royale-Modus Blackout verschiedene Charaktere aus dem Franchise freischalten. Nun haben mehrere Spieler im Shop einen neuen Eintrag entdeckt. Offenbar bekommen Vorbesteller vom neuen Modern Warfare Captain Price als Bonus für Blackout.

Weder die Entwickler, noch Publisher Activision hat das bisher offiziell bestätigt. Immerhin wäre die Figur ein kleines Crossover zwischen den inhaltlich getrennten Call of Duty-Marken Modern Warfare und Black Ops von Infinity Ward und Treyarch.

FUITE : Un bonus de précommande de #ModernWarfare aurait fuité dans la boutique de Black Ops 4 sur Xbox.

Ce bonus nous permettrait de jouer Capitaine Price dans Blackout !



*Ce bonus n'a toujours pas été confirmé/annoncé par Activision.

(Via @GHarbridge27) pic.twitter.com/jMbh0Jad9v — Call of Duty FR | Informations, fuites (@DivisionCODFR) July 9, 2019

Der Eintrag unten in der Mitte verspricht den "Classic Captain Price" als "Call of Duty: Black Ops 4 - Modern Warfare Pre-Order Bonus". Das Outfit entspricht dem Price aus dem originalen CoD 4. Außerdem gibt es noch einen Prestige-Token oben drauf.

Captain Price-Leak hinterlässt offene Fragen

Auch wenn die Bilder der fündigen Spieler recht eindeutig scheinen, gibt es noch ein paar offene Fragen. Es ist beispielsweise unklar, ob Price exklusiv für Xbox-Spieler sein wird. Außerdem gilt er möglicherweise nur für die Vorbesteller, die Modern Warfare im Black Ops 4-internen Shop gekauft haben.

Ob auch PS4-Nutzer und Pre-Order bei anderen Händlern Captain Price beinhalten, ist nicht klar. Solange der beliebte Squad-Leader also nicht offiziell von Activision bestätigt ist, solltet ihr mit der Info noch etwas vorsichtig umgehen.

Ebenfalls unbekannt ist das Release-Datum des Extras. Wie Twitter-User Alex Hill meint, konnte er den Skin bereits einlösen, aber spielbar sei er noch nicht. Als Pre Order-Bonus ist es aber sehr wahrscheinlich, dass ihr Price noch vor dem Erscheinen von Modern Warfare in den Kampf schicken könnt.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 15. November 2019 für PS4 und Xbox One.

