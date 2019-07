Zum kommenden Call of Duty: Modern Warfare sind bislang vor allem Informationen zur Solo-Kampagne bekannt, zum Multiplayer-Modus hüllen sich Activision und Entwickler Infinity Ward abseits des bereits angekündigten 2-vs-2-Modus dagegen bislang noch in Schweigen.

Allerdings nicht mehr allzu lange, denn für Anfang August wurde bereits ein großer Multiplayer-Reveal angekündigt, der genaue Infos zum Mehrspieler-Teil des Shooters enthüllen wird.

Und um uns dafür den Mund schon einmal wässrig zu machen, haben die Macher einen kurzen Teaser veröffentlicht und nachdem haben wir noch mehr Lust auf den Multiplayer-Modus als ohnehin schon, denn die gezeigte Szene ist zwar kurz, aber nicht minder eindrucksvoll.

Stylisher Match-Einstieg

Was wird gezeigt? Zu sehen ist das kurze Intro vor einer Runde. Aber anstatt einfach zu Fuß in die Runde zu starten, werden wir mit einem Helikopter auf der Karte abgesetzt.

Proceed to the LZ.



The #ModernWarfare Multiplayer Premiere arrives next week on August 1st. pic.twitter.com/mkKVdrY6Q7 — Call of Duty (@CallofDuty) July 25, 2019

Das ist definitiv cooler inszeniert als in bisherigen Serienteilen und sorgt schon vor Beginn des Matches für Spezialeinheiten-Atmosphäre.

Liebe zum Detail: Außerdem gefallen uns Kleinigkeiten wie die flatternden Hosenbeine des Kollegen links von uns und dessen Animation, wenn er seine Waffe hebt. Ob alle Multiplayer-Matches in Modern Warfare so starten, bezweifeln wir allerdings, höchstwahrscheinlich gibt es auch noch andere Mini-Intros.

Und ja, wir wissen, es ist nur ein kurzer Teaser, aber der hat seinen Zweck unserer Meinung nach erfolgreich erfüllt.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und den PC.