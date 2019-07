Allzu viel wissen wir noch nicht über den Multiplayer-Modus vom neuen Call of Duty: Modern Warfare. Der YouTuber TheGamingRevolution hat nun auf Twitter behauptet, dass es zumindest einige Maps auch in einer Nacht-Variante geben wird. Die dunkle Tageszeit soll das Spielgeschehen massiv beeinflussen.

Woher er die Informationen hat, verrät er auf Twitter nicht. Ihr solltet die folgenden Infos also mit Vorsicht genießen. Nichts von dem was ihr gleich lesen werdet, ist offiziell bestätigt.

Einige Maps werdet ihr laut dem Gerücht auch bei Nacht spielen können. Das Besondere: Nacht bedeutet in diesem Fall: Absolute Dunkelheit. Es soll nur wenige Lichtquellen geben, was wiederum heißt, dass ihr oft euer Nachtsichtgerät aufsetzen müsst.

The night versions of maps will be literally pitch black. Night vision goggles are for sure required. Without them, any kind of light from a lamppost or a car-light will throw you off. A cool trick is throwing a Molotov near an enemy as it'll blind them.