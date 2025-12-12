Läuft gerade Monster Hunter Stories 3 ist das RPG für alle, die sich lieber mit Monstern anfreunden statt sie zu erlegen
12.12.2025 | 12:20 Uhr

Beim kürzlichen Monster Hunter-Showcase von Capcom gab es auch einen neuen Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zu sehen. Im RPG jagen wir Monster nicht einfach, wir freunden uns auch mit ihnen an.

Dazu gehört auch die neue Mechanik "Wiederherstellung des Lebensraums", um die sich alles im Trailer dreht. Hier müssen wir Eier gefährdeter Monsterarten finden und ausbrüten und uns dabei auch mit mächtigen invasiven Monstern anlegen. Die können wir übrigens nicht einfach besiegen, aber dazu zwingen, sich zurückzuziehen. Ist das geschafft, können wir uns in ihre Höhle schleichen und uns ein gefährdetes Ei mopsen.

Das lässt sich dann ausbrüten und so die Monsterpopulation wieder ins Gleichgewicht bringen – einige besondere Monster können wir nur dadurch bekommen. Natürlich kommen wir so auch an Monstie-Partner. Daneben teast der Trailer auch schon kurz an, dass Arkveld aus Monster Hunter Wilds ebenfalls in Stories 3 auftauchen wird.

Monster Hunter Stories 3 erscheint am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.
