Monster Hunter Wilds-Speedrunner fängt Monster mit cleverem Trick in unter 2 Sekunden, braucht bei der Jagd aber dennoch dreimal so lange wie ihr

Unsere Lieblingskröte muss aktuell ganz schön unter Speedrunnern leiden.

Monster Hunter war schon immer ein Paradies für die Speedrunning-Community. Denn mit gut durchdachten Builds, Beherrschung der Waffen und cleveren Tricks kann man beeindruckende Killzeiten erzielen.

Das ist auch in Monster Hunter Wilds nicht anders, wo mittlerweile schon absurde Jagden in unter zehn Sekunden möglich sind, wie beispielsweise bei einem rasenden Yian Kut-Ku.

Ein Speedrunner hat nun sogar den Fang eines Chatacabra in unter zwei Sekunden geschafft, für die ganze Jagd jedoch weit länger gebraucht.

Clevere Ausnutzung des Quest-Systems

Wie genau der Speedkill funktioniert, zeigt YouTuber Hozumi in einem Video.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dabei nutzt der Content-Creator das neue Quest-System von Monster Hunter Wilds aus. Um eine Quest zu starten, müsst ihr entweder die Quest über die Karte aktivieren oder dem Monster genug Schaden zufügen, dass die Aufgabe registriert wird.

Des Rätsels Lösung? Gift: Allerdings scheint Giftschaden aktuell nicht den Schaden-Trigger für einen Quest-Start auszulösen. Daher benutzt der YouTuber Gift-Munition des leichten Bogengewehrs, um den Chatacabra durchgängig zu vergiften, bis dieser fangbar ist und rennt den Rest der Zeit im Kreis.

Dann nutzt er andere Munition, um das Monster einschlafen zu lassen und darauf zwei Beruhigungs-Bomben. Erst danach startet er die Quest und legt direkt die Falle.

Mittlerweile hat er seine Fangmethode sogar noch weiter verfeinert und einen 0,00 Sekunden Quematrice Fang geschafft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dafür muss man das Monster bis kurz vor die Schwelle bringen, dass es fangbar ist, und es mit einer Fassexplosion erwischen, dessen Schaden gerade ausreicht, um die Quest zu starten.

Lustig, aber sinnlos

Richtige Speedruns sind dies allerdings nicht, denn real dauert das Fangen der Monster zwischen sieben bis neun Minuten, was bei einem Chatacabra und einem Quematrice eigentlich viel zu lang ist.

Mit Endgame-Ausrüstung könnt ihr diese Monster selbst als ungeübte Spieler*in in zwei bis drei Minuten auf die Bretter schicken, solange ihr nur unaufhörlich angreift. Etwas, was auch oft in den Kommentaren unter den Videos erwähnt wird.

Aber was denkt ihr? Sind solche Aktionen wirklich Speedruns oder sollten sie nicht zählen?