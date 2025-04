Monster Hunter Wilds geht heute offline: Alles, was ihr zum Serverdown und den neuen Inhalten von Title Update 1 wissen müsst

Wir halten euch über das Update und den geplanten Serverdown auf dem Laufenden.

Ab Freitag gibt es in Monster Hunter Wilds jede Menge Neues zu entdecken, denn das erste Title Update schlägt bei uns bereits in den frühen Morgenstunden auf. Davor gehen die Server für fünf Stunden down. Das dürfte euch allerdings nur dann beeinträchtigen, falls ihr gerne nächtliche Hunts einlegt.

Wir fassen für euch zusammen, was ihr über den geplanten Serverdown und die neuen Inhalte wissen müsst und halten euch über den Stand auf dem Laufenden.

Die Server sollen also planmäßig fünf Stunden lang in der Nacht von Donnerstag auf Freitag down gehen. Außer für die absoluten Frühaufsteher*innen unter euch sollten die neuen Inhalte also bereits pünktlich zum Frühstück bereit sein. Capcom hat die entsprechenden Infos auf X (ehemals Twitter) geteilt:

❗ Heads up, hunters. ❗



To prepare for the release of TU1 on April 3, 8pm PT/April 4, 4am BST, server maintenance will be performed as follows:



1️⃣ March 31, 12am PT/8am BST - players may encounter a very brief period of server errors at this time.



2️⃣ April 3, 3pm PT to 8pm…