Monster Hunter Wilds-Update bringt Mizutsune ins Spiel, aber in einer ganz besonderen Variante - und die hat es in sich!

Wir dürften es mit unterschiedlichen Varianten von Mizutsune zu tun bekommen.

Aktuell gibt es im Endgame von Monster Hunter Wilds noch längst nicht so viel zu tun, wie das Fans aus World gewohnt sind. Das Title Update 1 bringt allerdings schon diese Woche neue Inhalte für alle ambitionierten Hunter.

Darunter ist auch ein Monster, auf das sich die Community bereits freut: der anmutige Mizutsune. Wer sich allerdings das Showcase zum Update genau angeschaut hat, konnte feststellen, dass die Bestie Besonderheiten mitbringt. Es kommt nämlich offenbar in einer besonders gefährlichen Form.

Am 4. April können wir in Wilds endlich auf die Jagd nach dem Wasser-Leviathan Mizutsune gehen. Der war schon in Rise mit von der Partie und wurde bereits in einem früheren Trailer als künftige Ergänzung des Monster-Lineups angekündigt.

Im Gameplay aus dem rund 20-minütigen Showcase zum Title Update konnten wir allerdings unter anderem auch einen Blick auf einen Mizutsune werfen, bei dem aufmerksame Fans Abweichungen zur Standard-Variante erkannt haben.

So wichen die Bewegungsmuster etwas ab und das Verhalten der Bestie war auffällig aggressiv. Das deutet stark darauf hin, dass wir das Monster in seiner Soulseer-Form erleben könnten, die unberechenbarer ist.

Das ist eine Variante, die in Monster Hunter Generations Ultimate zum ersten Mal vorkam und auch ihren Weg in Monster Hunter Stories 2 fand. Es handelt sich bei diesen Mizutsunes um besonders kampferprobte Kreaturen, die ihr Augenlicht verloren haben und die diesen Sinn durch den Einsatz der blauen Blasen ersetzen (via fandom).

Sie stürzen sich auf Jäger*innen, die mit diesen in Berührung kommen. Die Blubberblasen dienen aber nicht nur als Erweiterung der Sinne, sondern auch als explosive "Waffe", von der wir uns lieber nicht treffen lassen sollten. Sie können zusätzlich Fireblight übertragen.

2:21 Monster Hunter Wilds-Trailer zeigt neuen Hub, schmerzlich vermisstes Feature und neues Monster

Soulseer oder gehärtet? Wie Fans auf Reddit bereits diskutieren, könnte es auch gut sein, dass die Besonderheiten der Soulseer-Variante in Wilds auf die gehärtete Form von Mizutsune übertragen werden.

In beiden Fällen handelt es sich nämlich um Monster, die aus zahlreichen Kämpfen Narben tragen, aber auch besonders erfahren und zäh sind. Daneben scheinen auch "normale" Vertreter der Monster-Art zu Wilds zu kommen.

Zu den neuen Gratis-Inhalten gehört aber nicht nur Mizutsune. Daneben kann auch Zoh Shia endlich im High Rank gejagt werden. Zudem gibt es unterschiedliche neue Herausforderungen wie Arenaquests, Saison-Events und vor allem auch endlich ein gemütliches Hub-Areal zusätzlich zu den unterschiedlichen Lagern.

Dort kehrt dann auch endlich ein Feature zurück, das wir besonders vermisst haben: die Kantine, in der endlich wieder hochmotivierte Palicos für uns kochen. Da ist es doch gleich doppelt lecker! Zudem wird es kostenlose sowie kostenpflichtige herunterladbare Inhalte geben. In unserem oben verlinkten Artikel haben wir alles für euch zusammengefasst.

Freut ihr euch schon auf Mizutsune?