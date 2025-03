Monster Hunter Wilds-Fan wird in Kampf von Monster weggeschleudert, glitcht durch die Map, fliegt durchs Nirwana - und landet ausgerechnet wieder im Camp

Teleportationsattacken sind eigentlich nicht Teil von Monster Hunter.

Es sieht zwar aus wie ein echter Hero-Move, aber vom Spiel ist das, was einem Monster Hunter Wilds-Fan passiert ist, eigentlich nicht so gedacht. Des Spielercharakter fliegt vom Kopf eines Monsters quer durch die Map und landet danach kurioserweise wieder im Camp als sei nichts passiert.

Bei diesem Monster scheint es allgemein die Gefahr zu geben, einfach mal durch Raum und Zeit teleportiert zu werden, denn auch ein deutscher Streamer ist mitten im Gefecht auf einmal an einem anderen Ort gelandet.

Monster Hunter-Fan fliegt auf der Jagd auf einmal durchs Nirwana zurück ins Camp

Reddit-User micaberish_mule zeigt den witzigen Clip aus dem Jin Dahaad-Kampf in einem Post. Dem Hunter gelingt es darin, auf das gewaltige Monster aufzusteigen und dessen Kopf zu malträtieren. Dann schleudert die Bestie den Charakter aber weg, dieser fliegt im Anime-Stil mitten durch die Map – und kommt im Lager wieder an.

Unter dem Video amüsieren sich Fans und bringen unterschiedliche Memes an. Besonders witzig ist das Ende des Clips, weil es in der Regel bei solchen Glitches eher zu erwarten ist, dass der Charakter unendlich weiter fliegt oder irgendwo out of bounds (also an einem unter normalen Umständen unerreichbaren Ort) feststeckt. Im Camp ploppen sogar noch soeben eingesackte Monsterteile auf, wie Schuppen.

Streamer landet direkt im nächsten Gebiet

Ein Fan berichtet in den Kommentaren aber, etwas ähnliches erlebt zu haben, allerdings nicht im Kampf, sondern beim Durchqueren der Welt. Streamer cbRoFL wurde dagegen wie micaberish_mule vom Kopf des Jin Dahaad teleportiert – jedoch zu einer anderen Destination. Seht selbst:

Mitten im Story-Kampf wird der Streamer durch die Wand geschleudert und landet auf dem Pfad Richtung Suja, wo er eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sein sollte. CbRoFL braucht erst mal ein paar Momente, um zu realisieren, was da eben passiert ist und auch die Musik scheint nicht so richtig zu wissen, ob der Kampf nun beendet ist oder weitergeht.

Falls Jin Dahaad also nicht absichtlich eine seltene Teleportationsattacke verpasst wurde, scheint es sich wohl um einen Glitch zu handeln, der immer mal wieder auftritt, wenn Spieler*innen den Kopf der Bestie erklimmen.

Ist euch bei Monster Hunter Wilds auch schon ein derart witziger Bug untergekommen?