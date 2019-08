Wenn es um Monster Hunter World geht, schreckt Publisher Capcom nicht vor Cameo-Auftritten anderer Videospielmarken zurück. Neben Devil May Cry, Street Fighter und Mega Man durften sich auch fremde Franchises wie Assassin's Creed oder The Witcher die Ehre geben. Exklusiv für PS4-Spieler gab es dann sogar ein Horizon Zero Dawn-Event mit Aloy als Gast-Charakter.

Monster Hunter World: Iceborne

Neue Features erfüllen wichtigste Fanwünsche

Monster Hunter World x Horizon Zero Dawn (schon wieder)

Und eben diese Aloy wird in der großen Iceborne-Erweiterung offenbar ein Comeback feiern. Zumindest lässt ein aktueller Trailer zum Monster Hunter World-Addon darauf schließen, der mittlerweile aber wieder offline genommen wurde. Lediglich ein Screenshot der Ankündigung und Mirror-Uploads in schlechter Qualität lassen sich derzeit noch finden:

Aloy im Eis: Das erneute Crossover zwischen Monster Hunter World und Horizon Zero Dawn geht dabei auf die Frozen Wilds-Erweiterung ein, in der Aloy ebenfalls mit Graden unter Null konfrontiert ist. Die perfekte Vorbereitung also für den kommenden Iceborne-DLC. Weitere Details zum Event sind noch nicht bekannt.

Monster Hunter World

Iceborne spielt zur Hälfte auf der alten Map

Wie schon beim letzten Gast-Auftritt wird Aloy auch dieses Mal nur für PS4-Spieler verfügbar sein - auf dem PC und der Xbox One schauen Fans abermals in die Röhre.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PS4, Xbox One und PC.