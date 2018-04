Monster Hunter World - So bekommt ihr den Mega Man-Palico

Mega Man ist in Monster Hunter World verfügbar - zumindest als Rüstungsset für euren Palico-Begleiter. Den könnt ihr euch in einer neuen Event Quest verdienen, die Teil des aktuellen Frühlingsblüten-Fests ist. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst.

Das ist die Mega Man-Quest

Das Mega Man-Outfit ist eine Belohnung der Event Quest "Rushs Blutrausch". Ihr findet sie am Questbrett beziehungsweise bei der Wildtierexpertin. Sie ist bis zum 20. April 1:59 Uhr verfügbar.

Infos zur Quest Rushs Blutrausch

Ort: Arena

7-Sterne Quest

Anforderung: JR 13

Ziel: Erjage zwei Odogaron

Belohnung: 21.600 Zeny

Zeitlimit: 50 Minuten

Scheiterbedingung: 3 mal ohnmächtig, Zeitablauf

Wundert euch nicht, falls die Odogaron winzig ausfallen - im Frühlingsblütenfest sollen verstärkt kleine und große Monstervarianten auftauchen.

Mega Man alpha - Waffe und Rüstungsset

Als Belohnung für die Quest erhaltet ihr Mega Man-Tickets, mit denen ihr in der Schmiede eine neue Waffe und neue Rüstungsteile herstellen könnt.

Das Mega Man alpha Set ist ein Komplettrüstungsset für euren Palico, ihr könnt also Helm und Rüstung nicht beliebig mit anderen kombinieren. Ihr benötigt 3 Mega Man-Tickets für die Rüstung und 2 Tickets für die Waffe.

Infos zum Rüstungsset "Mega Man alpha"

Verteidigung: 351

Elementresistenz: 6 für Feuer, Wasser, Donner, Eis und Drache

Infos zur Waffe "Mega Buster alpha"

Seltenheit 6

Angriff: Nahkampf 40, Fernkampf 40

Stumpfe Waffe

Element: -

Affinität: 0 Prozent

Insgesamt benötigt ihr also 5 Mega Man-Tickets für die komplette Palico-Ausrüstung. Die könnt ihr wie jedes andere Rüstungsset auch einfärben und somit einen roten oder grauen Mega Man erschaffen.

Devil May Cry-Quest kommt als nächstes

Das Mega Man-Set wird Ende April abgelöst vom Devil May Cry-Outfit, die entsprechende Event Quest "Code: Rot" steht ab dem 27. April um 2 Uhr zur Verfügung. Bis zum 3. Mai könnt ihr euch dann Dantes Rüstung samt Alastor-Schwert schnappen.