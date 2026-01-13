Neue Pokémon-Alternative mit Retro-Look: Monsterpatch könnte ein Traum für alle werden, die in Game Boy-Nostalgie schwelgen wollen

Monsterpatch könnte für Pokémon-Fans eine richtig gute Sache werden.

Während Nintendo seine Pokémon-Reihe in schwacher 3D-Grafik mit oft ruckeliger Performance dahinsiechen lässt, gibt es in der Community zwei Lager, die sich andere Richtungen wünschen: Schicke, moderne Grafik oder einen 2D-Retro-Look für den maximalen Nostalgie-Kick. Monsterpatch richtet sich ganz offensichtlich an die Game-Boy-Fans unter euch.

Was ist Monsterpatch?

Das Indie-Spiel wird von Entwickler Sean Young auf die Beine gestellt und versteht sich als Liebesbrief an vergangene Zeiten. Die Parallelen zu Pokémon-Klassikern auf dem Game Boy sind offensichtlich und gehen sogar so weit, dass es zwei Editionen gibt – allerdings müsst ihr euch das PC-Spiel nur ein Mal kaufen.

1:09 Monsterpatch ist ein Mix aus Pokémon und Stardew Valley - wird in nur 16 Minuten finanziert

Stattdessen wählt ihr beim Start jedes neuen Spielstands, ob ihr die Skyfarer- oder die Aurora-Version spielen möchtet. Für spätere Durchgänge könnt ihr dann einfach die jeweils andere Edition nehmen.

Als Creature Collector steht das Sammeln von über 100 Monstern auf einer magischen Fantasy-Insel im Vordergrund. Eure Spielfigur kann Magie einsetzen und sogar neue Sprüche lernen, mit denen sich die “MoNs” fangen und unterstützen lassen. Dementsprechend kämpft ihr auch nicht gegen Trainer, sondern gegen andere Hexen und Zauberer.

Auf eurer Reise müsst ihr euch in rundenbasierten Kämpfen gegen neun Häuser der Magie behaupten, die jeweils von einem Erzmagier angeführt werden. Diese duellieren sich wiederum mit eigenen Typ-Spezialisierungen und Strategien.

Ihr wandert also von Stadt zu Stadt und macht euch in der Magiergilde einen Namen, lernt neue Zauber und vergrößert eure Sammlung aus magischen MoNs. Die Sprüche könnt ihr beim Erkunden auch selbst wirken – anders als Pokémon-Attacken, die nur den Monstern vorbehalten sind.

Euer Team aus vier MoNs müsst ihr so zusammenstellen, dass sich die Fähigkeiten und Typen der Wesen wie Feuer, Wasser oder Pflanze idealerweise ergänzen. Mit der Zeit steigen sie im Level auf und entwickeln sich in bessere Evolutionsstufen weiter.

Ebenfalls im ersten Trailer zu sehen: ein MoN-Center zum Heilen eures Teams, Zufallsbegegnungen im hohen Gras, der MoN-Dex mit allen Wesen und herrlich nostalgische Musik.

Als I-Tüpfelchen ist sogar geplant, dass ihr eure Heimatstadt selbst gestalten dürft. Dafür sammelt ihr Ressourcen wie Holz, Stein und Co. in der Spielwelt, die sich mit einem Crafting-System zu verschiedenen Deko-Items weiterverarbeiten lassen. Farming und Ernten im Stil von Stardew Valley oder Story of Seasons ist auch mit an Bord.

Wann und wo erscheint Monsterpatch?

Einen konkreten Releasetermin gibt es noch nicht, die Steam-Seite ist aber bereits online. Laut eines Updates am 6. Januar auf der Kickstarter-Seite des Projekts plant Young den Release einer spielbaren Alpha-Version für Anfang 2026.

Monsterpatch erscheint zunächst auf Steam. Außerdem ist eine Version für Nintendo Switch geplant, genau wie eine deutsche Übersetzung der Texte. Eine Mobile-Version wird es voraussichtlich nicht geben.

Was denkt ihr: Gefällt euch der Stil von Monsterpatch und behaltet ihr das Indie-Projekt im Auge?