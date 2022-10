Endlich News zu Die Sims 5? - EA verspricht mehrere "große Ankündigungen" für Livestream

Bereits morgen wird das Basisspiel von Die Sims 4 auf allen verfügbaren Plattformen kostenlos für alle spielbar sein. Zu diesem Zeitpunkt findet auch ein Livestream zur Lebenssimulation von EA statt, der neugierig macht.

Steht eine große Ankündigung bevor?

Ein Teaser des Sims Youtube Channels verspricht sogar mehrere große Ankündigungen in ihrem "Behind The Sims Summit", der morgen am 18. Oktober gegen 19 Uhr auf Youtube und Twitch stattfinden wird. Wie EA zudem auf Twitter bereits bestätigt hat, wird es auf jeden Fall Neuigkeiten zu Die Sims Mobile geben.

Verdächtig ist dabei, dass in dem kleinen Video nicht von Die Sims 4 gesprochen wird, sondern von der Reihe allgemein. Tatsächlich scheint eine Ankündigung von Die Sims 5 also nicht gerade unwahrscheinlich. Das heißt zwar leider nicht, dass der Nachfolger direkt erscheinen würde, darauf müssen wir uns eher noch ein paar Jährchen gedulden. Allerdings könnte uns ein Mini-Teaser in Form eines neuen Logos oder etwas in der Art erwarten.

Branchen Insider Jeff Grubb war sich bereits in seinem Video-Podcast im September recht sicher, dass der Nachfolger "bei diesem Ding nächsten Monat" angekündigt würde. Beim morgigen Stream könnte es also so weit sein.

"Project Sunrise" mit Schauspielerin als Host

Anders als in vorherigen Livestreams zur Spielereihe bekommt der morgige Stream mit Comedienne und Schauspielerin Phoebe Robinson eine eigene Moderatorin. Ihr kleines Ankündiungsvideo verspricht da zumindest schon einmal Entertainment. In der Vergangenheit wurde dieser Part meist von den Entwickler*innen selbst übernommen.

EA-intern lautet der Name für diesen Stream übrigens Project Sunrise. Mittlerweile wurde der Name zwar überall wieder entfernt, gibt aber natürlich einen weiteren Hinweis darauf, dass ein neuer Sonnenaufgang für die Lebenssimulation bevorsteht.

Keine großen Erweiterungen erwartet

Eine Ankündigung zu künftigen Erweiterungspacks werden dagegen eher nicht erwartet. Möglich wäre aber zumindest ein weiteres größeres kostenloses Update, um noch mehr Spieler*innen für das Game zu begeistern. Zuletzt gab es ja schon ein etwas umfangreicheres Update, um auf den Free2Play-Start des Spiels vorzubereiten.

Hier findet ihr alle Infos dazu und den Überblick zu Die Sims 4:

Da EA auf so gut wie all ihren Kanälen ordentlich die Werbetrommel für den Livestream rührt, könnte uns also wirklich etwas Besonderes bevorstehen. Auf jeden Fall könnt ihr euch ab morgen Die Sims 4 kostenlos für eure Lieblingsplattformen holen und direkt eure Sims umherscheuchen.

Was erwartet ihr euch vom Livestream? Hofft ihr auf die Ankündigung von Die Sims 5?