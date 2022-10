Die Sims 4-Update bringt schicke neue Items für den Create A Sim-Modus

Eine Woche vor dem Free2Play-Start des Basisspiels von Die Sims 4, hat das Spiel nochmal ein ordentliches Update bekommen. Die spannendsten Neuerungen gibt es dabei schon im CAS (Create A Sim)-Modus, hier bekommt ihr alle Infos dazu.

Hi Emily!

Eine große Neuerung im Spiel ist Emily. Die entstammt ursprünglich der Mobile-Version der Sims und soll vor allem Einsteiger*innen helfen, besser ins Spiel zu kommen. Sie verrät euch bereits im CAS Tipps und Tricks, anschließend auch im Spiel selbst. Selbst als erfahrene*r Spieler*in könnt ihr so vielleicht noch das ein oder andere lernen.

Wenn ihr aber bereits alles wisst, was es über die Sims zu wissen gibt, könnt ihr Emily allerdings auch deaktivieren und die anderen Neuerungen genießen ohne ihre Beiträge genießen.

Neue optische und charakterliche Highlights

Im Mittelpunkt des Updates steht zwar vor allem der erleichterte Einstieg für Neulinge, aber vor allem im CAS gibt es, auch dank Emily, einige neue Sachen zu entdecken. Im Update enthalten sind nämlich zum einen Emily's Frisur, Oberteil und Brille, zum anderen aber auch fünf schicke neue Tattoos für eure Sims. Drei davon sind von der Plumbob inspiriert, die über den Köpfen eurer Sims schwebt, zwei basieren auf der beliebten Kuhpflanze.

Hinzu kommt außerdem das neue charakterliche Merkmal "Loyal" für eure Spielfiguren, das sie dazu anhält, in jeder Hinsicht genau so zu sein. Das bedeutet, egal ob romantische, freundschaftliche oder berufliche Beziehungen, ein Sim mit diesem Merkmal ist ehrlich und schätzt das Vertrauen, das in ihn gesetzt wird.

Vor allem auf der Konsole konnte die Schrift und das Interface für alle kurzsichtigen unter uns doch etwas zu klein wirken. Sowohl auf der Xbox, als auch der Playstation könnt ihr jetzt deshalb selbst die Benutzeroberfläche entsprechend eurer Sehkraft bzw. Entfernung zum Bildschirm skalieren. Die entsprechende Option findet ihr jeweils unter Spieloptionen beim Punkt Zugänglichkeit.

Passend dazu wurden auch die Lektionen noch einmal überarbeitet und verbessert, ein weiterer Punkt, der einem reibungslosen Einstieg ermöglichen soll.

Hier findet ihr noch mehr zu Die Sims 4:

Last but not least gibt es auch noch eine kleine aber feine Verschönerung für euer Häuschen und zwar den Plumbob-Ventilator. Den gibt es in einigen verschiedenen Farben und ist für 75 Simoleons im Bau-Modus erhältlich.

Ansonsten enthält das Update natürlich auch noch ein paar der üblichen Fixes und Verbesserungen, die euch das Leben im Spiel wieder etwas leichter machen werden.

Das Update ist ab sofort für alle Versionen des Spiels verfügbar, also auf der Xbox, der Playstation und dem PC und ab dem 18. Oktober 2022 ist das Grundspiel genau dort auch für alle kostenlos verfügbar.

Wie findet ihr das Update? Seid ihr schon absolute Profis in die Sims oder bald Neueinsteiger*innen?