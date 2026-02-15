Pokémon-Glückspilz findet ein versiegeltes TCG-Blister Pack in der Schublade ihrer Oma - stellt danach verdutzt fest, dass es inzwischen 329 Euro wert ist

Etwas ramponiert, aber wertvoll: Origialverschweißte Blister Packs sind durchaus Geld wert. (Bild: Reddit/user/KP_fps)

Viele Fans träumen wohl davon: Die sagenumwogenen Dachbodenfunde originalverpackter Sammlerstücke, die man Jahre später wiederentdeckt und die inzwischen richtig was wert sind. Aber auch die Wohnungen der Großeltern können richtige Schatzkisten sein, wie etwa dieser Fund zeigt.

TCG-Fan findet altes Pack Jahre später bei der Oma wieder

Wie Reddit-User KP_fps berichtet, hat seine oder ihre Partnerin vor Kurzem in der Wohnung ihrer Oma einen echten Glücksfund gemacht: In einer Schublade lag dort ein noch eingeschweißtes Blister-Pack aus dem Diamant und Perle-Set des Pokémon TCGs, das sie vor Jahren dort vergessen hatte.

Die Inhalte des Packs sind eigentlich recht überschaubar- Im Inneren stecken nämlich einfach nur zwei Booster, ein Promo-Pack mit zwei Karten und eine glitzernde Promokarte, in diesem Fall Latios. Entsprechend war sich KP_fps auch nicht sicher, ob das Pärchen das Pack öffnen oder lieber verschlossen lassen sollte.

Die Antwort in den Kommentaren ist ein klares "nicht öffnen" – zumindest wenn es rein um den Sammlerwert geht. Diese noch original eingeschweißten Sets sind nämlich einiges wert, selbst wenn die Verpackung wie hier etwas ramponiert aussieht.

Wichtig ist nämlich nur, das die Packung noch versiegelt ist, was wiederum garantiert, dass keine Inhalte ausgetauscht wurden.

Dieses spezifische Blister Pack wird zwar nur selten verkauft, aber ein Blick auf Pricecharting.com zeigt, dass es im Schnitt für 390 US-Dollar (umgerechnet also etwa 329 Euro) den Besitzer oder die Besitzerin wechselt.

Der reine Preis scheint KP_fps aber gar nicht so wichtig zu sein. Wie der User in den Kommentaren erklärt, sammeln er und seine Freundin nämlich selbst fleißig Pokémon-Karten und sind sehr viel mehr daran interessiert, ihre Sammlung zu vervollständigen.

Entsprechend wollte der Fan wohl hauptsächlich herauszufinden, welche Booster Packs eigentlich im Inneren stecken (was hinter der Latios-Karte nicht genau zu erkennen ist). Und ob die beiden sie gebrauchen können oder lieber gegen andere nützliche Booster tauschen sollten.

Würdet ihr diese Packung aufreißen oder ist da doch ein Teil von euch, der sie lieber als Wertanlage liegen lassen würde?