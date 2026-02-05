Läuft gerade Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ihr Comeback bei Disney+
Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ihr Comeback bei Disney+

Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ihr Comeback bei Disney+

David Molke
05.02.2026 | 13:49 Uhr

Die Muppets sind wieder da! Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums und 45 Jahre nach dem Ende der Show gibt es endlich ein Revival. Kein Kinofilm, aber dafür ein Special und das funktioniert genau so, wie Fans sich das schon seit einer kleinen Ewigkeit gewünscht haben. Star der Show ist neben Kermit, Miss Piggy und Co. Sabrina Carpenter. Produziert wurde der Spaß unter anderem von Seth Rogen und schauen könnt ihr die neue Muppet Show bei Disney+.
