Mutter benennt ihr Kind versehentlich nach Pokémon - Bruder ist Schuld

Ein Pokémon-Fan berichtet auf Reddit, dass er seine Schwester dazu gebracht hat, ihr Kind nach einem legendären Pokémon zu benennen. Aktuell wisse die noch gar nicht, dass der Name aus dem Videospiel-Franchise kommt und eigentlich sollte das Ganze nur ein Scherz sein. Jetzt steht es aber offenbar fest und wir warten gespannt auf die Reaktion der Mutter, wenn sie es erfährt.

Die Schwester eines Pokémon-Fans benennt ihr Kind nach Pokémon, ohne es zu wissen

Amüsante Geschichte: Auf Reddit (via Comicbook) schreibt der User Bladehurasaka, er habe mehr oder weniger aus Versehen dafür gesorgt, dass sein Neffe nach dem legendären Pokémon Zacian genannt werden soll. Das pikanteste Detail an der Sache stellt allerdings dar, dass die werdende Mutter offenbar nicht weiß, woher der Name kommt. Stattdessen glaubt sie dank ihrem Bruder, Zacian würde einfach nur "Schwert" auf Japanisch bedeuten.

Gesucht wurde ein Name, der nicht besonders geläufig ist und außerdem mit einem Z anfängt. Weil der Pokémon-Fan wohl just in diesem Augenblick das legendäre Pokémon Zacian in Pokémon Schwert gefangen hatte, nannte er diesen Namen als nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag. Zusammen mit dem Scherz, dass er "Schwert" bedeuten würde.

Der Vorschlag kam bei der restlichen Familie aber wohl so gut an, dass die sich dafür entschieden haben, den kleinen Menschen tatsächlich so zu nennen. Bisher sollen nur eine weitere Schwester und die Partnerin des Bruders Bescheid wissen, woher der Name wirklich kommt. Geplant sei jetzt, den Ursprung mit einigen Zacian-Merchandise-Artikeln als Überraschung zu enthüllen.

Hier könnt ihr euch die kuriose Geschichte in allen Einzelheiten auf Reddit im englischsprachigen Original durchlesen:

Link zum Reddit-Inhalt

Es dürfte einigermaßen spannend werden, wie die Mutter darauf reagiert, dass sie ihr Kind nach einem legendären Pokémon benannt hat. Glücklicherweise gehört Zacian aber nicht zu den extrem bekannten Pokémon und kann außerdem auch gut als Zac abgekürzt werden.

Wie findet ihr den Namen? Kennt ihr Leute, die nach Videospiel-Figuren benannt wurden oder würdet ihr so etwas selbst tun?