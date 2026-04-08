Mutter legte vor 25 Jahren TCG-Sammlung mit allen 151 Pokémon für ihr Kind an und ließ es nicht ran - heute sind einzelne Karten allein bis zu 17.000 Euro wert

Hier ist nur ein kleiner Teil der umfangreichen Pokémon-Sammlung zu sehen. (Bild: Reddit/Key_Blackberry_3790)

Viele von uns, die früher das Pokémon TCG gesammelt haben, haben irgendwann den Fehler gemacht, ihre Karten wegzugeben. Oder fast noch schlimmer, die eigenen Eltern haben sie unwissentlich verschenkt oder sogar weggeschmissen.



Nicht so bei dieser Mutter, die für ihr Kind eine Sammlung mit allen 151 originalen Pokémon angelegt hat – ohne das Kind dann damit spielen zu lassen. Heute sind die Karten dadurch richtig wertvoll.

Mom legt Pokémon-Sammlung für ihr Kind an, lässt es nicht ran

Geteilt wurde die Story von Reddit-User Key_Blackberry_3790, der auch gleich einige Bilder des Ordners mit der Sammlung gezeigt hat. Wer sich ein wenig mit den Karten auskennt, wird hier so einige Schätze entdecken, unter anderem sind nämlich mehrere First Edition-Karten von Glurak, Garados oder Dragoran dabei.

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Zwar handelt es sich bei der berühmten Holo-Glurak-Karte "nur" um eine etwas spätere Auflage, trotzdem wird diese Karte für bis zu 20.000 US-Dollar (rund 17.000 Euro) weiterverkauft – natürlich nur in offiziell bewertetem, perfektem Zustand, der extrem schwer zu erreichen ist (via PriceCharting). Einige tausend Dollar ist die Karte aber allemal wert.

Noch ein wenig wertvoller ist das Dragoran in der Sammlung. Hier handelt es sich tatsächlich um eine Erstauflage, die für bis zu 20.730 US-Dollar (knapp 17.700 Euro) verkauft werden kann.

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Weitere wertvolle Karten sind beispielsweise (angegeben immer mit dem maximalen Verkaufspreis):

Dunkles Glurak [1st Edition] - 16.500 US-Dollar

Raichu [1st Edition] - 5.005 US-Dollar

Dunkles Raichu [1st Edition] - 5.755 US-Dollar

Dunkles Garados [1st Edition] - 3.201 US-Dollar

Aquana - 4.640 US-Dollar

Mewtu - 3.061 US-Dollar

Rocket's Mewtu [1st Edition] - 6.665 US-Dollar

Ancient Mew - 2.705 US-Dollar

Was heute also eine echte Schatzkiste seltener und wertvoller Karten ist, war für Key_Blackberry_3790 damals wohl eher eine Qual. "Vor 25 Jahren hat meine Mom die in Hüllen gepackt und sich geweigert sie mich anfassen zu lassen. Ich hasse sie heute noch dafür", erklärt der User in seinem Post.

Der "Hass" ist hier eher als Scherz gemeint, in den Kommentaren erklärt die Person nämlich, dass er oder sie die eigene Mutter liebe und führt weiter aus:

"Die Sammlung besteht aus den ganzen 151 [Pokémon], beliebt und unbeliebt, nicht nur die wertvollen Seiten, die ich hier geteilt habe... Der Hefter ist (von ihr) mit meinem Namen beschriftet, aber als ich die Fotos gemacht habe, meinte sie: "Lass keine Katzenhaare auf meine Karten kommen" und hat sie weggepackt."

In den Kommantaren gratulieren viele User der Mutter natürlich für das Gespür. Schließlich dürfte die Sammlung heutzutage nicht annäherund so gut aussehen, wenn ein Kind sie in die Hände bekommen hätte.

Ein wenig können wir aber auch verstehen, was Key_Blackberry_3790 damals empfunden haben muss. Was für Pokémon-Kämpfe man mit diesen Karten damals auf dem Schulhof hätte gewinnen können ...

Zu welchem Lager gehört ihr: Sollten Pokémon-Karten lieber sorgsam aufgehoben werden oder sind sie zum Spielen da?