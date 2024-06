Mutter schenkt Sohn steinalten PC, viel wird darauf nicht laufen - er reagiert unerwartet, plündert sein Sparschwein und kauft ihr als Dank eine große Tafel Schokolade

Um Spaß am Gaming zu haben, braucht es nicht zwingend die beste Hardware.

Aller Anfang ist schwer. Vor allem, wenn man noch jung ist und sich für ein Hobby interessiert, das nicht ganz billig ist. Wenn es um die Anschaffung einer Konsole oder eines neuen PCs geht, können das Sparen und die Diskussionen mit den Eltern schon mal eine ganze Weile dauern.

So auch bei Reddit-User Remote_Inevitable469, der gerade eine passende Geschichte mit der Community teilt.

Schüler wünscht sich neuen PC zum Spielen

Darum geht’s: Bisher spielte der Schüler aus Polen auf einem alten Laptop, der nach eigenen Aussagen nicht einmal Hotline Miami stemmen konnte – also wirklich nicht viel auf dem Kasten hatte. Ganz im Gegensatz zu seinen Mitschülern und Mitschülerinnen, die bereits über potente PCs verfügten. Auf Reddit war er deswegen schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem günstigen Angebot. Ohne eigenes Einkommen natürlich gar nicht so leicht.

Nun beschloss seine Mutter, ihn mit einem neuen PC zu überraschen. Diesen kaufte sie für 120 € auf dem Facebook Marketplace, im Bündel mit einem Monitor und einer Tastatur.

Bei dem HP ProDesk handelt es sich zwar “nur” um einen typischen, in die Jahre gekommenen Office PC, der über einen schwachen Grafik-Chip und angestaubte Hardware verfügt, aber dennoch macht das Gerät Remote_Inevitable469 so glücklich, dass er sein neues Setup mit dem Untertitel “Ich liebe meine Mama so sehr!” begeistert auf Reddit präsentiert.

Hier sein Post auf Reddit:

Community ist begeistert und schwelgt in Erinnerungen

Die Community will natürlich direkt wissen, ob sich der junge Mann ausreichend bei seiner Mutter bedankt hat, worauf der User unter anderem antwortet: “Ich habe meiner Mutter mit den 10$, die ich hatte, einen großen Schokoriegel geschenkt.”

Andere erinnern sich durch den Post an ihre eigene Kindheit. User SensitiveAd5962 schreibt zum Beispiel:

“Dieser Beitrag hat mich emotional gemacht und erinnerte mich daran, wie mein Vater sparte, um mir ein 300-Dollar-Rig zu kaufen, auf dem ich Runescape spielen konnte. Dieser Dell Optiplex war der beste Computer, den ich je hatte.”

Andere User*innen verbinden die Erinnerungen direkt noch mit den passenden Spielen, die sie zu der Zeit und auf ihren alten Geräten gespielt haben. Pootootaa schreibt:

“Bro, ich erinnere mich, als ich einen dieser wirklich alten Laptops geschenkt bekam, ein quadratischer Laptop mit einem Intel Celeron, in den man eine Festplatte einlegen kann. Ich bekam einen Haufen alter Spiele wie Oblivion, Battlefield 1942, AoE2, Civilisation 3 und CoD WAW (eines der besten CoD-Spiele, die ich je gespielt habe) geschenkt. War ich ein glückliches Kind.”

Remote_Inevitable469 freut sich in jedem Fall sehr über seinen neuen PC und darüber, dass er jetzt Minecraft spielen kann. Das läuft laut ihm sogar mit hohen Einstellungen und 110fps. Und auch wenn es sich bei dem "neuen" Gerät nicht um ein Gaming-Power-House handelt, ist es schön zu sehen, wie viel Spaß er mit seinem neuen Schatz hat und wie dankbar der junge Mann ist.

Doch nun zu euch: Habt ihr ähnliche Geschichten zu erzählen? Wann hattet ihr euren ersten PC oder eure erste Konsole und wie seid ihr zu ihnen gekommen? Verratet es uns in den Kommentaren!