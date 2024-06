'Ich werde ihn überraschen': 40-jährige Mutter spart extra, um ihrem Sohn den Elden Ring-DLC schenken zu können und die Community bietet direkt Hilfe an

So düster Elden Ring auch sein mag, aus der Community gibt es viele positive Geschichten.

Manchmal ist es einfach schön, herzerwärmende Geschichten zu hören. Und von denen gibt es zum Glück in der Elden Ring-Community mehr als genug. So ist es auch bei dieser Mutter, die ihrem Kind unbedingt eine Freude machen und ihm den DLC Shadow of the Erdtree schenken wollte, obwohl sie dafür erstmal sparen musste. Das berührt auch andere Fans, die direkt ihre Hilfe anbieten.

Story von Elden Ring-Mama berührt die Community

Auf Reddit hatte die Mama die süße Story geteilt, wie sie ihren Sohn mit dem DLC überraschen will. Dabei erklärt sie, wie stolz sie auf ihr Kind sei und wie sehr er es verdiene. Die Schule sei sehr anstrengend für ihn, weil er Autismus hat und dort auf seine Bedürfnisse keine Rücksicht genommen wird, aber er gebe sich Mühe.

Obwohl seine Mutter knapp bei Kasse ist, hat sie deshalb schon seit einer ganzen Weile gespart, damit sie ihn mit dem DLC überraschen kann – ihr Sohnemann war nämlich schon großer Fan des Hauptspiels. Im Beitrag erklärt sie stolz:

"Mein Sohn weiß nicht, dass ich gespart habe, um ihm das neue Spiel holen zu können. Ich werde ihn überraschen, er verdient es so sehr. [...] Ich wollte einfach etwas Fröhliches mit euch teilen. Stolzeste Mama aller Zeiten"

Das ist für sich schon eine süße Story, so richtig herzerwärmend wird es aber erst durch die Reaktion der Community, mit der wohl auch die Mutter nicht gerechnet haben dürfte.

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Wie sie nämlich nachträglich noch ergänzt hat, haben gleich zwei User*innen sie direkt angeschrieben und angeboten, ihrem Sohn den DLC zu schenken. Sie hat zwar abgelehnt, weil sie das nötige Geld bereits zusammengespart hat, war aber von der Güte und Positivität gerührt:

"Leute wollen meinem kleinen Kerl so ein Geschenk machen, einfach weil dieser Beitrag sie zum Lächeln gebracht hat. Wie großartig ist das denn?"

Auch in den Kommentaren finden sich unzählige positive Kommentare von Fans, die von der Story gerührt sind. Ein User schreibt gar: "Als ein autistischer Erwachsener, der nicht die Unterstützung bekommen hat, die ich gebraucht hätte, macht es mich sehr glücklich zu sehen, wenn Eltern ihre Kinder nicht meiden. Ich finde, diese Story ist wirklich schön!"

Mutter ist keine Gamerin, freut sich aber für den Sohn

Selbst hat die Mutter mit Gaming nicht viel am Hut. Sie wusste vorab nicht einmal, dass es sich beim DLC nicht um ein komplett neues Spiel handelt, wurde aber zum Glück von anderen Fans aufgeklärt, bevor sie etwas Falsches kaufen konnte.

Trotzdem scheint sie aber Interesse am Gaming-Hobby ihres Sohnes zu haben. Wie sie in einem anderen Beitrag vor ein paar Monaten verraten hatte, spielt sie nämlich ihrem Kind zuliebe auch Fortnite mit ihm.

Dort hatte sie erzählt, dass ihr Sohn ihr immer die besten Waffen gibt und ihr sagt, dass sie sich verstecken soll, wenn sie auf erfahrene Spieler*innen treffen. Als sie einmal einen Killstreak von 6 erreicht hatte, gab's wohl auch eine dicke Umarmung und ein High Five des Sohnemanns obendrauf.

