Jujutsu Kaisen ist nicht mehr der beliebteste Anime - und weder Demon Slayer noch Solo Leveling sichern sich den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde

Jujutsu Kaisen muss den Weltrekord als gefragtester Anime 2025 an eine Serie abgeben, die jüngst ihre finale Staffel feierte.

Das Anime-Jahr 2025 endete mit einem Wechsel an der Spitze der Beliebtheitsskala. Wie das für Weltrekorde verantwortliche Kommitee der Guinness World Records unter Berufung auf die "Global Demand Awards" der Datenanalysten von Parrot Analytics erklärt, ist nicht mehr Jujutsu Kaisen der populärste Anime im vergangenen Jahr.



Stattdessen kehrt ein alter Bekannter auf den Anime-Thron zurück: Die 2016 gestartete Serie My Hero Academia war die weltweit beliebteste Serie 2025.

Die Zahlen hinter dem Rekord

Die zugehörigen Messwerte wurden im Zeitraum zwischen dem 10. Januar 2025 und dem 9. Januar 2026 erhoben. In dieser Phase lag die weltweite Nachfrage laut Parrot Analytics etwa 57,5-mal höher als bei einer durchschnittlichen TV-Serie.

2:01 My Hero Academia Season 8: Finale Staffel zeigt, wie der Kampf zwischen Helden und Schurken endet

Autoplay

Damit sichert sich My Hero Academia den offiziellen Guinness-Weltrekord als "meistgefragte Anime-Serie" – und löst Jujutsu Kaisen ab, das den Titel von 2023 bis 2024 innehatte.

Parrot Analytics wertet für solche Messungen eigenen Angaben zufolge mehr als 60.000 Filme und Serien in über 100 Märkten aus. Die Bewertung erfolgt nicht nur anhand von Zuschauer*innenzahlen, sondern integriert auch Social-Media-Trends, Suchanfragen, Fan-Diskussionen und Streaming-Aktivitäten.

My Hero Academia schaffte es nun mit einem Wert des 57,5-Fachen über dem Durchschnitt, den Titel zu übernehmen. Zum Vergleich: Jujutsu Kaisen hatte 2023 das 71,2-Fache des Durchschnitts von Fernsehserien erreicht und damit seine damalige Spitzenposition verteidigt.

Vor Jujutsu Kaisen war Attack on Titan (260-Fach über dem Durschnitt) der Rekordhalter für den beliebtester Anime aller Zeiten.

Aufklärung zu verwirrenden Zahlen: Parrot Analytics arbeitet immer mit der gleichen Methode, um den Durchschnittswert für diesen Weltrekord zu berechnen. Gleiche Methode heißt jedoch nicht gleiches Resultat für den Durschnittswert, so kann dieser sich also aufgrund der Jahre erhöhen oder sogar verringern. Durch die unterschiedlichen Ergebnisse bei der Berechnung des Durschnitts konnte also eine Serie wie My Hero Academia mit einem 57,5-fachen Wert – geringer als Jujutsu Kaisen in 2024 – über dem Durchschnitt sich trotzdem den Titel als beliebteste Anime-Serie im Guiness-Buch der Rekorde sichern.

Der Erfolg von My Hero Academia ist nicht zuletzt auf die achte und letzte Staffel zurückzuführen – im Dezember 2025 endete die TV-Ausstrahlung der Anime-Serie auf Basis von Kōhei Horikoshis Manga und führte so ein neun Jahre dauerndes Abenteuer zu seinem großen Finale. Für Fans der Serie geht es aber noch mit einer Bonusfolge weiter, die am 2. Mai 2026 einen kleinen Epilog bereithält.

Welcher Anime war 2025 euer Favorit?