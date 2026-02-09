Stardew Valley-Fan pennt beim Spielen ein, sein Charakter macht derweil einen Monat lang die Hölle durch und verliert Ersparnisse

Nichts in die Versandbox packen und dann einschlafen, kann in Stardew Valley böse Folgen haben.

Das Leben geht weiter ... Dieser Spruch gilt in Stardew Valley unter Umständen auch, falls ihr einfach wegpennt und daher keinen Einfluss auf den Tagesablauf eures Charakters nehmt. Was dann passieren kann, verrät ein Fan auf Reddit.

Stardew Valley-Fan schläft beim Zocken ein und das ist die Folge

Reddit-User Metalluvr teilt die böse Erfahrung in einem Post. Der Fan ist nachts beim Zocken eingeschlafen. Im Spiel war es zu diesem Zeitpunkt noch Sommer. Als die Person wieder aufwachte, war im Sternentautal der 16. Herbsttag angebrochen. Für den Charakter des Fans muss die Zwischenzeit eine einzige Hölle gewesen sein.

Schließlich ist die Farmerin oder der Farmer täglich aufgewacht und dann einfach nur im Bett herumgelegen, bis der Tag vorbei war und um Punkt 2 Uhr in der Nacht die Ohnmacht eingetreten ist. Dabei sind natürlich die Feldfrüchte auf dem Acker eingegangen, der Charakter hat zudem Events verpasst.

Außerdem hat die Person auch noch Geld verloren. Das dürfte zwar nur bei der ersten Ohnmacht der Fall gewesen sein, denn eine Strafe gibt es nur, wenn wir außerhalb des Hauses einen Schwächeanfall haben. Dann wird unser Charakter nämlich von Harvey oder anderen Personen heimgeschleppt und verliert einen Prozentsatz des Geldes.

Da der Farmer oder die Farmerin das eigene Zuhause seit dem ersten Tag nicht mehr verlassen hat, war das aber in den anderen Nächten nicht mehr der Fall. Aber auch der erste Verlust tat dem Fan weh, weil er oder sie gerade auf einen Hühnerstall sparte.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Wie kann das überhaupt passieren?

Das fragen sich einige Community-Mitglieder in den Kommentaren, denn eigentlich müssen wir im Verkaufs-Bildschirm erst mal bestätigen, bevor das Spiel weitergeht. Aber das passiert eben nur, wenn wir etwas in die Versandkiste legen. Der Fan hatte das offensichtlich nicht getan und so ging es einfach immer und immer weiter und die Sim hat bei jedem neuen Tag gespeichert. Ärgerlich.

Der Fan sagt, er habe daraus gelernt, dass es besser sei, in so einem müden Zustand einfach nicht mehr zu zocken.

Wusstet ihr, dass das passieren kann, wenn man nichts in die Versandbox packt?