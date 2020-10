PS4-Trophäen-Jäger freuen sich: Beliebtes Easy Platin-Game kriegt Nachfolger

Während auf der PlayStation viele Platin-Trophäen mit Zeit und Mühen verbunden sind, dreht Green Lava Studios den Spieß um. Bereits in My Name is Mayo war es kinderleicht, die Platin-Trophäe abzustauben. Mit einem zweiten Teil, der auch ganz simpel auf den Namen My Name is Mayo 2 hört, soll die einfache Trophäenjagd mit dem wilden Geklicke nun weitergehen (via ResetEra).

Es war einmal ein Mayo Glas

… und das wollte in der Fortsetzung My Name is Mayo 2 weiter durch tausendfaches Klicken einer Taste berührt werden. So sinnlos das Spielprinzip mit seiner Klopf-Simulation für so manchen klingt, so begehrt ist es bei Trophie-Hunter. Während in dem Original My Name is Mayo durch das wiederholte Knopfdrücken Trophäen, Geheimnisse, Skins und Dialoge freigeschaltet wurden, wird der Nachfolger laut Steam Store folgende Inhalte zu bieten haben:

10 weitere zufällige Fakten zum Freischalten

4 verschiedenen, verrückten Geschichten, von denen eines auch kleine Minispiele bietet.

50 einzigartigen Erfolge zum Freischalten

Es gibt ein Mayo-Album, das sich mit 50 seltenen, von den 1950er Jahren inspirierten Sammelkarten, füllen lässt.

Online-Bestenlisten, um sich weltweit und mit Freunden zu vergleichen.

Einen Teaser zum My Name is Mayo-Nachfolger gibt es auch schon:

Wie uns der Teaser verrät, wird das Clicker-Spiel für PS4 und Steam erscheinen, hat aber aktuell noch kein Releasetermin. Wie beim Vorgänger können wir davon ausgehen, dass es trotz der neuen Features ein recht preiswertes und kurzes Spiel wird, dass eher Durchhaltevermögen und nicht krampfende Finger benötigt, um erfolgreich durchgespielt zu werden.

Was haltet ihr von solch leichten Trophäen-Spielen?