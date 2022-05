Eines der beliebtesten Easy Platin-Spiele bekommt in wenigen Tagen eine Fortsetzung

Eine Platin-Trophäe steht bei den meisten Spielen für harte Arbeit, für stundenlangen Grind, für scheinbar unmögliche Kunststücke. Nicht so im My Name is Mayo-Franchise. Hier ist alles darauf ausgelegt, dass ihr möglichst schnell alle Trophäen absahnt. Im Gegensatz zu den vielen Trash-Games, die irgendwo in der Beschreibung mit einer einfachen Platin werben, trägt My Name is Mayo das Verkaufsargument offen an der Brust, nimmt es aber mit Humor. Und mit My Name is Mayo 3 kommt schon in wenigen Tagen der nächste Teil der Mayo-Saga.

Wann erscheint My Name is Mayo 3? Am 17. Mai für PS4 und PS5

So spielt sich My Name is Mayo

My Name is Mayo 3 ist genau wie die ersten zwei Teile der Serie ein Meme-Spiel, das kein großartiges Gameplay bietet, dafür aber jede Menge abgefahrenen Humor. Im Prinzip macht ihr kaum etwas anderes, als mit einem digitalen Finger gegen eine Glas mit Mayonnaise zu klopfen. Hierdurch werden zufällige Fakten, Skins, Sammelobjekte, Erfolge und natürlich die begehrten Trophäen freigeschaltet.

Der Trailer verrät einiges über den Humor der Serie:

Laut Green Lava Studios wird My Name is Mayo 3 die epische Trilogie abschließen. Ihr sollt euch demnach euch auf eine Menge Überraschungen im „Mayo-Universum“ gefasst machen. Grundsätzlich baut das Spiel aber erneut auf das altbewährte Klicker-Gameplay – ihr werdet also nicht mit unnötig komplexen Spielmechaniken zugeschüttet.

So lange werdet ihr für die Platin ungefähr brauchen: My Name is Mayo 3 wird die Soße nicht neu erfinden und sich an den Vorgängern orientieren. Je nachdem, wie schnell ihr durch das Spiel hetzt, solltet ihr in etwas unter oder etwas über einer halben Stunde mit allen Trophäen durch sein. Dafür erwartet euch aber kein Premium-Preis. My Name is Mayo 2 kostet im PS Store momentan nur 83 Cent, und auch der Nachfolger wird nicht viel teurer werden.

