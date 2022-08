Nur 0,89€ im PS Store - Eines der bekanntesten Easy Platin-Spiele für PS4 jetzt im Angebot

Alles wird teurer, nur einfache Platin-Spiele auf der PlayStation scheinen immer billiger zu werden. Für weniger als einen Euro gibt es im PS Store derzeit einen Titel, der euch für minimalen Aufwand eine der begehrten Platin-Trophäen verspricht. Im Gegensatz manch anderen Spielen mit derselben Prämisse nimmt sich My Name is Mayo 2 aber nicht allzu ernst und bietet ordentlich kruden Humor.

Was? My Name is Mayo 2

My Name is Mayo 2 Für wie viel? 0,95 Euro oder 0,89 Euro mit PS Plus-Abo

0,95 Euro oder 0,89 Euro mit PS Plus-Abo Wo? Im PS Store

Im Wie lange? Das Angebot gilt bis zum 18. August

Wer Platin und Mayo liebt, sollte bei diesem Angebot unbedingt zugreifen

Genre: Button-Masher

Button-Masher Plattformen: PS4, PS5, PC

Darum geht es: Sommer ist Schwimmbadzeit und Freibad bedeutet immer auch Pommes Rot-Weiß. So oder so ähnlich könnt ihr euch einreden, dass ihr My Name is Mayo 2 unbedingt braucht, auch wenn es vielen von euch vermutlich nur um die einfache Platin-Trophäe geht.

My Name is Mayo 2 ist genau wie der erste Teil der Serie ein Meme-Spiel, das kein großartiges Gameplay bietet, dafür aber jede Menge abgefahrenen Humor. Im Prinzip macht ihr kaum etwas anderes, als mit einem digitalen Finger gegen eine Glas mit Mayonnaise zu klopfen. Hierdurch werden zufällige Fakten, Skins, Sammelobjekte, Erfolge und natürlich die begehrten Trophäen freigeschaltet.

Dabei müsst ihr auch keinen ganzen Nachmittag einplanen, denn bis ihr alles erledigt und die Platin-Trophäe ergattert habt, vergeht nicht einmal eine Stunde. So könnt ihr im Vorübergehen schnell eine Platin einsacken und dabei das ein oder andere Mal schmunzeln. Die aufgelisteten Funktionen geben euch einen ersten Geschmack vom Mayo-Humor:

Schalte 10 weitere verrückte Fakten frei!

Nehme an den 4 verschiedenen, verrückten Geschichten teil. Eine davon enthält kleine Minispiele!

Schalte die 50 super-einzigartigen Errungenschaften frei!

Fülle das Mayo-Album mit den 50 extrem seltenen, von den 1950er Jahren inspirierten Sammelkarten!

Trete mit den Online-Ranglisten der "Clicks" sinnlos gegen deine Freunde und die Welt an!

Noch mehr Mayo: Tatsächlich ist My Name is Mayo eine Trilogie. My Name is Mayo 3 ist erst vor wenigen Wochen für die PS4 und PS5 erschienen und bietet... im Prinzip genau das, was schon die ersten beiden Teile bieten. Das Spiel schließt die epische Mayo-Saga ab und ist mit einem Preis von 2,49 Euro auch keine große Investition (via PS Store). Statt einem Eis könnt ihr euch also gleich drei Platin-Trophäen sichern, falls ihr das wollt.

Ist My Name is Mayo 2 etwas für euch, oder habt ihr mit dem Platin-Jagdsport nichts am Hut?