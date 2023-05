0,95 Euro im PS Store: Beliebtes Easy Platin-Game gibt es gerade fast geschenkt

Lust auf Mayo? Oder vielmehr: Lust auf eine einfache Platin?

Womöglich ist euch gerade nach einem witzigen Videospiel mit leckerer Mayonnaise? Aber wahrscheinlich seid ihr eher auf der Jagd nach einer leicht verdienten Platin-Trophäe, wenn ihr auf diesen Artikel geklickt habt. Die könnt ihr euch jetzt mit dem beliebten Easy Platin-Titel My Name is Mayo 2 schnappen - und das bekommt ihr gerade für weniger als einen Euro im PlayStation Store.

Diese Easy Platin bekommt ihr gerade super günstig

Spiel: My Name is Mayo 2

My Name is Mayo 2 Angebotspreis: 0,95 Euro (mit PS Plus 0,89 Euro)

0,95 Euro (mit PS Plus 0,89 Euro) Angebot ist gültig bis: 11. Mai

Zugegeben: Tief in die Tasche greifen müsst ihr für My Name is Mayo 2 nie, aber falls ihr die magische 1 Euro-Grenze nicht für ein Easy Platin-Spiel überschreiten wollt, habt ihr jetzt die Gegelenheit, zuzuschlagen. Gerade falls ihr euch die Trophäe für Teil 1 schon geholt habt, könnt ihr eurer Sammlung nun eine weitere hinzufügen.

Das ist My Name is Mayo 2 und so verdient ihr euch die Platin: Wie der Name schon nahelegt, geht es in diesem Spiel um ein Mayonnaise-Glas. Der Titel verlangt von euch im Großen und Ganzen auf X zu drücken, auch wenn ihr dabei Kostüme wechselt und Minispiele zockt. Dabei schaltet ihr Random Facts frei oder füllt ein Album mit Sammelkarten - und bekommt ziemlich einfach die Platin.

So lange dauert es: Insgesamt müsst ihr dafür 10.000 mal den Button betätigen, was bei uns etwa eine Dreiviertelstunde in Anspruch genommen hat. Währenddessen könnt ihr euch theoretisch mit der anderen Hand leckeren Kartoffelsalat mit Mayo reinschaufeln. Habt ihr dann Heißhunger auf noch mehr Platin, findet ihr auch Teil 1 und 3 im Store. Der erste ist aktuell auch reduziert, für den dritten müsst ihr mehr als zwei Euro zahlen.

Wie sieht es bei euch aus: Seid ihr immer auf der Jagd nach Platin und nehmt auch diese Easy Platin-Spiele mit oder nehmt ihr euch nur Titel mit mehr Anspruch vor?