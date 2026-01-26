Nach 18 Jahren: Dieses Switch-Spiel setzt eine legendäre Reihe fort und ist jetzt günstig!

Diese Fortsetzung einer großen Nintendo-Spielereihe schickt euch auf einen fremden Planeten.

Eine der großen Nintendo-Spielereihen hat im Dezember 2025 endlich einen Nachfolger bekommen, auf den Fans seit 2007 warten mussten. Das Exklusivspiel bekommt ihr jetzt bei Amazon in der Switch-Version im Sonderangebot, und zwar bis zum 31. Januar, falls der Deal nicht früher ausverkauft ist. Auch die Switch 2-Version ist etwas günstiger, an den Rabatt der Fassung für die ältere Konsole kommt sie allerdings nicht heran:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere Switch-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Stellenweise kann die Spielwelt von Metroid Prime 4 sogar recht düster werden.

Es geht hier um Metroid Prime 4: Beyond, die erste echte Fortsetzung der berühmten Metroid-Prime-Reihe seit dem gut 18 Jahre zuvor erschienenen Metroid Prime 3: Corruption. In vielerlei Hinsicht folgt die Fortsetzung dem Rezept der hochgelobten Vorgänger und mischt das Gameplay eines First Person Shooters mit dem üblichen Metroidvania-Spielprinzip der Serie, zu dem neben Action auch Rätsel-Elemente und die sorgsame Erkundung eurer Umgebung gehören.

Allerdings bietet Metroid Prime 4 nicht nur das gewohnte, labyrinthische Leveldesign, das für das Genre typisch ist, sondern auch eine Art Open-World-Hub: Mit einem futuristischen Motorrad braust ihr durch eine weite Wüstenlandschaft zu eurem nächsten Missionsziel. Leider ist gerade diese Neuerung nicht sonderlich gelungen, denn viel zu entdecken gibt es in der Wüste nicht, weshalb es sich kaum lohnt, hier mehr Zeit als nötig zu verbringen.

7:31 Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor

Viel besser ist Metroid Prime 4 in den tatsächlichen Missionen, wenn die Kopfgeldägerin Samus Aran ihre futuristischen Waffen und ihre High-Tech-Ausrüstung einsetzt, um die zahlreichen Geheimnisse des Planeten Viewros zu erforschen. Hier bekommt ihr auch dichten Dschungel, eindrucksvolle und fremdartige Bauwerke sowie natürlich jede Menge Feind und einige wirklich großartige Bosskämpfe geboten.

Alles in allem waren wir in unserem GamePro-Test zwar nicht so ganz zufrieden mit dem jüngsten Teil der legendären Reihe, in der internationalen Presse ist Metroid Prime 4 aber recht positiv angekommen: Laut OpenCritic liegt der globale Wertungsdurchschnitt bei 81 Punkten. Als Fan sollte man also trotz der mäßigen Open World mal einen Blick riskieren, Neulinge können alternativ aber auch mit dem hervorragenden Metroid Prime Remastered einsteigen.