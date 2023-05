Nach Redfall-Fail: Die schlechtesten AAA-Games der letzten 10 Jahre

Redfall gesellt sich in die Riege der schlechtesten AAA-Blockbuster. Welche es noch gab, erfahrt ihr hier.

Arkanes neuer Vampir-Shooter Redfall hat eine Bauchlandung allererster Güte hingelegt. Technische Probleme plagen den Titel an allen Ecken und Enden, die Performance ist unterirdisch und die KI sorgt auf die falsche Art für Schlagzeilen. Aber selbst, wenn das Spiel in einem technisch guten Zustand wäre, würden die fade Story und das langweilige Missionsdesign kaum besser abschneiden. Der GamePro-Test ist eindeutig und auf Metacritic steht der vermeintliche Blockbuster bei lausigen 57 Punkten für die PC-, und 59 Punkten für die Xbox-Fassung.

Dass es aber auch noch schlechter geht, haben verschiedene Studios in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir zeigen euch die 10 laut Metacritic schlechtesten "Highlights" des vergangenen Jahrzehnts.

Crackdown 3

Releasedatum: 15. Februar 2019

15. Februar 2019 Plattformen: Xbox One, PC

Xbox One, PC Metacritic: 54-60

Crackdown 3 sollte die beiden spaßigen Vorgänger toppen und DAS Open-World-Spektakel der Xbox One werden. Zwischenzeitlich wurde sogar eine komplett zerstörbare Stadt versprochen. Die Entwicklung gestaltete sich aber als schwierig und so kam es zu mehreren Verschiebungen. Als das Spiel dann 2019 knapp fünf Jahre nach der ersten Ankündigung erschien, war von den großen Plänen nicht mehr viel übrig.

Außer einem gelungenen Movement konnte der Shooter kaum unterhaltsame Features bieten und war darüber hinaus auch ziemlich kurz geraten. Auf Metacritic spiegelt sich das mit einem Score von nur 60 Punkten für die Xbox-Version wieder. Auf dem PC geht's noch weiter runter, hier sind es gar nur 54 Punkte.

Ghost Recon: Breakpoint

Releasedatum: 4. Oktober 2019

4. Oktober 2019 Plattformen: PS4,, Xbox One, PC

PS4,, Xbox One, PC Metacritic: 56-62

Mit Ghost Recon: Wildlands hatte Ubisoft 2017 einen Taktik-Shooter-Hit gelandet und die Marke Ghost Recon wieder ins Gespräch gebracht. Das Konzept mit einer riesigen offenen Welt, viel Freiheit bei der Auswahl von Ausrüstung und der Herangehensweise kam gut an und war vor allem im Koop ein großer Spaß.

Ghost Recon: Breakpoint wollte auf dem Erfolg des Vorgängers aufbauen und bot auch einige sehr gute Ansätze, tappte gleichzeitig aber auch mit beiden Beinen in die Service-Game-Falle. Aufgesetzt wirkende Freischaltungsmechaniken und eine grausige Loot-Spirale führten zum Aufschrei und einem Metacritic-Score von schwachen 56 auf der PS4 (PC: 58 / Xbox One: 62)

Anthem

Releasedatum: 22. Februar 2019

22. Februar 2019 Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Metacritic: 54-65

Ach, Anthem. Kaum ein Spiel steht so exemplarisch für vergebene Chancen und den Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit wie EAs wohl größter Misserfolg. Anthem sollte ein Shared-World-Shooter im Stile eines Destiny werden, aber mit verdammt coolen Iron Man-Anzügen und einer herausragend schönen Grafik.

Das Schlimmste ist, dass der Titel genau das bietet. Das Gameplay war spaßig und die Technik hervorragend. Quests, Story und Missionsdesign waren aber so dröge, dass es reihenweise schlechte Kritiken hagelte (Metacritic-Score: 54-65) und dem auf Jahre angelegten Projekt schon nach wenigen Monaten der Stecker gezogen wurde.

Homefront: The Revolution

Releasedatum: 20. Mai 2016

20. Mai 2016 Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Metacritic: 48-54

2011 befanden sich Ego-Shooter mit Modern Military-Setting gerade in einer Hochphase. Im Schatten von CoD Modern Warfare 3 und Battlefield 3 erschien mit Homefront ein Titel von Kaos Studios, der mit einer besonderen Welt, in der die USA von Korea eingenommen wurden, und einer ernsten Atmosphäre überzeugen konnte.

Das Studio wurde allerdings nur wenige Monate nach dem Release geschlossen und so hing die neue Marke jahrelang in der Luft. Im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen, sie wäre nicht zurückgekommen. Homefront: The Revolution führte eine Open World ein, hatte aber von Beginn an mit technischen Problemen, schwachem Gunplay und langweiligen Missionen zu kämpfen. Bei der internationalen Presse fiel der Shooter mit einem Metacritic-Score von 48-54 Punkten komplett durch.

GTA: The Trilogy

Releasedatum: 11. November 2021

11. November 2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Metacritic: 49-56

Durch Spiele wie GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 hat sich Rockstar Games einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Diesen sollte die GTA Trilogy allerdings ordentlich trüben. Auf dem Papier klang das Remaster der drei beliebten Serienteile GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas gut, die Umsetzung wurde aber zum Problem.

Die Remaster wirken seelenlos und unsauber. Der neue Grafikstil nimmt den Spielen teilweise den Charme und Bugs verhageln einem den Spielspaß. Auf der Nintendo Switch wurde der Titel wegen dem technischen Zustand von der GamePro sogar um ganze 30 Punkte im Vergleich zu den anderen Versionen abgewertet. Auf Metacritic sieht es nicht besser aus. Hier dümpelt die Trilogy zwischen 49 (PC) und 56 (Xbox Series X/S) herum.

Aliens: Colonial Marines

Releasedatum: 12. Februar 2013

12. Februar 2013 Plattformen: PC, PS3, Xbox 360

PC, PS3, Xbox 360 Metacritic: 43-48

Die bizarre und gruselige Welt aus den Alien-Filmen wirkte im Vorfeld für viele wie gemacht für einen unterhaltsamen Singleplayer-Shooter. Was Entwickler Gearbox dann aber 2013 mit Aliens: Colonial Marines ablieferte, hätte generischer kaum sein können. Die Story ist hanebüchen und trashig. Das Gameplay will Call of Duty sein, erreicht aber nie dessen Qualität.

Auf Metacritic steht der Shooter bei 43 Punkten für die PS3-Fassung. Für die Xbox-Version gibt es immerhin 48, auf dem PC 45 Punkte. Zum Glück konnte Alien: Isolation die Fan-Herzen ein paar Jahre später wieder erwärmen.

WWE 2K20

Releasedatum: 22. Oktober 2019

22. Oktober 2019 Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Metacritic: 43-45

Aus heutiger Sicht können Wrestling-Fans fast froh sein, dass WWE 2K20 ein absolutes Fiasko war. Im bekannten "Never change a running System"-Stil befand sich die Reihe nämlich jahrelang auf dem absteigenden Ast. Die 2020er Ausgabe war dann so verbuggt, dass Spieler*innen auf der PS4 sogar ihr Geld zurückbekamen.

Der Metacritic-Score spricht mit 43 (PC, PS4) beziehungsweise 45 (Xbox One) Punkten eine eindeutige Sprache. 2K wusste mit der Niederlage aber umzugehen und setzte das nächste Spiel aus, um dann mit WWE 2K22 runderneuert wieder auf die Matte zu kommen. Der Weg zurück an die Spitze wurde vor wenigen Wochen durch das sehr gute WWE 2K23 fortgesetzt.

Babylon's Fall

Releasedatum: 3. März 2022

3. März 2022 Plattformen: PS4, PS5, PC

PS4, PS5, PC Metacritic: 41-46

Babylon's Fall sollte der nächste große Hit der Nier Automata-Entwickler*innen von PlatinumGames werden. Alleine oder im Koop könnt ihr in actionlastigen Kämpfen antreten, neue Ausrüstung freischalten und... das wars auch schon.

Das Spiel war als Service-Game angelegt, fiel aber sowohl bei der Presse als auch bei den Spieler*innen durch. Viele Mechaniken wie das Looten wirkten aufgesetzt und schlicht unnötig, der technische Zustand war darüber hinaus verbesserungswürdig. Auf Metacritic steht Babylon's Fall in der PS5-Version bei unterirdischen 41 Punkten. Auf dem PC sieht es mit 46 nicht wirklich besser aus.

Tony Hawk's Pro Skater 5

Releasedatum: 2. Oktober 2015

2. Oktober 2015 Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Metacritic: 32

Bevor ich euch jetzt lang und breit erzähle, weshalb Tony Hawk's Pro Skater eine extrem beliebte Serie und ein Vorzeigetitel im Funsport-Bereich war, lest euch doch einfach den Test zum Remake von Teil 1+2 aus dem Jahr 2020 durch.

Knapp fünf Jahre vor der gefeierten Rückkehr erlebte die Serie mit Tony Hawk's Pro Skater 5 seinen absoluten Tiefpunkt. Bugs und eine lieblose Umsetzung führten zu einer Metacritic-Wertung von 32 Punkten.

Releasedatum: 30. September 2021

30. September 2021 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Metacritic: 25

Der Schmerz, den ich spüre, wenn ich an eFootball 2023 denke, lässt sich kaum in passende Worte fassen. Die PES-Serie war für mich und viele andere Fußball-Fans eine Institution, seit Teil 4 habe ich in jeden Ableger dutzende Stunden versenkt. Dann kam die Ankündigung, dass man für die Zukunft auf die Unreal Engine wechseln und so noch mehr Realismus bieten würde.

Geduldig nahm ich es hin, dass die 2021er Ausgabe nur ein Update des Vorgängers mit neuen Kadern und Trikots war. Die Entwickler*innen sollten sich immerhin genug Zeit lassen für den Engine-Wechsel. Aber die Enttäuschung, die eFootball 2023 dann war, ist größer als jeder Abstieg oder jede Niederlage. Auf Metacritic reicht es gerade noch so zu 25 Punkten, was den wohl größten AAA-Flop der letzten 10 Jahre bedeutet.

Habt ihr eines oder mehrere der vorgestellten Spiele ausprobiert? Seid ihr mit den schlechten Bewertungen einverstanden oder nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!